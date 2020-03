Sporveien stenger første dør på trikkene

- Et rent HMS-tiltak, sier Sporveien om beslutningen som også skal sikre at trikkene kan fortsette å gå.

Sporveien i Oslo besluttet onsdag at alle dørene forrest på trikkene, skal stenges. Dette for å beskytte trikkeførerne mot koronasmitte.

I tillegg vil dørene inn til førerhuset, på de store trikkene, bli stengt. På de mindre trikkene, vil det trolig bli satt opp sperrebånd foran i trikken.

- Vi ønsker å opprettholde trikketrafikken, og dette er et rent HMS-tiltak for å gjøre det mulig. Hvis vi komme i en situasjon der vi mangler trikkeførere, så får vi en utfordring, sier kommunikasjonsjef Cato Asperud i Sporveien til Nettavisen.

Sporveien jobber nå med å finne ut når og hvordan avstengning av første dør skal og vil skje.

Samtidig gjør Sporveien som flere andre bedrifter i Oslo, og lar ansatte som har muligheten, ta hjemmekontor eller komme på jobb til andre tider, slik at ikke så mange reiser til og fra jobb i rushtiden.

Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter sier at stenging av første dør er et tiltak de vurderer for bussene, men som man ikke har bestemt innført på nåværende tidspunkt.

Onsdag meldte Vy om en merkbar nedgang i antall passasjerer på togene inn til Oslo i rushtrafikken.

- De rådene som gikk ut fra helsemyndighetene tirsdag, om å vurdere hjemmekontor eller andre tidspunkt å reise på, har blitt fulgt. Onsdag er første dag vi ser en merkbar nedgang i antall reisende, sier kommunikasjonsjef Åge-Christoffer Lundeby til Nettavisen.

