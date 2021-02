Sprengkulde i nord - været snur fullstendig i sør

Etter lang tid med minusgrader over store deler av landet blir det et værskifte de neste dagene.

Over mer eller mindre hele landet har ullundertøyet vært et must store deler av året hittil. Nå sier meteorologen at ullundertøyet kan legges bort. Hvert fall i Sør-Norge.

- Det vil snø en del Østafjells i dag og i morgen, men så melder mildværet seg på, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt Unni Nilssen til Nettavisen onsdag formiddag.

De to neste dagene er det forventet at det vil komme 10-15 centimeter snø på Østlandet. Deretter vil nedbøren gå over til regn på fredag.

- Det blir mildt fra helgen og utover i neste uke. Det kan komme opp mellom fem til ti plussgrader i Sør-Norge fra og med helgen av, forteller Nilssen.

Fra lørdag av vil det stor sett være oppholdsvær på Østlandet, men statsmeteorologen informere om at det kan komme noen regndrypp.

- Noen byger må man nok forvente, men stort sett skyet og oppholdsvær.

Mildt og vått

Når det gjelder Vestlandet har plussgradene allerede meldt seg. Det vil holde seg mildt og opp mot ti røde grader kan forventes også her.

- Det blir god temperatur, men fra helgen av og neste uke må man være forberedt på å finne frem regntøyet, forteller hun.

På Sørlandet vil det også bli en del regn til og med helgen, men neste uke blir det stort sett oppholdsvær.

- Også her vil det være stort sett skyet, men sola kan dukke frem i perioder, opplyser statsmeteorologen.

i Trøndelag vil plussgradene også melde seg på, men det blir stort sett skyet også i Midt-Norge.

Sprengkulde i nord

I vårt nordligste fylke bør man være forberedt på å beholde ullundertøyet på.

- I Troms og Finnmark vil minusgradene bli liggende. På grunn av kald luft fra Sibir vil det temperaturene ligge på 15-30 minusgrader i Finnmark. I Tromsø vil det nok ikke bikke tosifret antall minusgrader, men det kan bli litt vind som gjør at det oppleves kaldere, forklarer Nilssen.

Kulden vil helt i nord bli liggende hvert fall en uke frem i tid, men det vil bli store perioder med sol. I sydligere strøk i Troms og i Nordland vil temperaturene går over på plussiden utover i neste uke.

Statsmeteorolog Unni Nilssen opplyser om at det ikke er sendt ut noe farevarsel for dagene fremover.

- Foreløpig har vi ikke sendt ut noe farevarsel noen steder i landet. Det kan bli kuling enkelte steder på Vestlandet og i Nord-Norge, men ikke noe ekstremvarsel, sier hun.

