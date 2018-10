Sprengstoff funnet - politiet på stedet

Politiet har fått melding om at det er funnet sprengstoff i forbindelse med graving på Rognan.

Området er sperret av, og politiet avventer bistand fra Forsvaret.

– Det er funnet noen sylindere, formentlig sprengstoff, som trolig er fra krigens dager, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen til an.no.

Evakuere

Politiet har hatt dialog med Forsvaret, og per nå er det ikke noe som tilsier at det er behov for å evakuere området.

– Vi har sperret av området. Og vi avventer en tilbakemelding fra Forsvaret på hva vi gjør videre. Vi har snakket med dem, og det er ikke noe som tilsier behov for hasteevakuering, sier Moen.

Det er ventet at Forsvarets eksperter vil være på plass i løpet av én til to timer.

Bistand

Det er andre gang på kort tid at politiet har bedt om bistand fra Forsvaret etter et funn på Rognan.

Torsdag ettermiddag ble et område ved Rognan ungdomsskole sperret av etter funn av noen flasker, og det er i det samme området det nå er funnet det som sannsynligvis er sprengstoff.

Flaskene som ble funnet på torsdag viste seg å inneholde konsentrert tåregass fra krigens dager.

