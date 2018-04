Sør-Afrikas president hyller Winnie Mandela

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier han sørger over meldingen om Winnie Mandelas død og kaller henne et ikon.

– I dag har vi mistet en mor, en bestemor, en venn, en kamerat, en leder og et ikon, sa presidenten i en TV-tale mandag kveld.

– Winnie var et varig symbol for vårt folks ønske om være fri. I mange år bar hun hovedbyrden av den meningsløse brutaliteten til apartheidregimet med stoisk ro, mot og kraft. Og gjennom hele sitt liv var hun en utrettelig forkjemper for de marginaliserte, sa han videre.

Anti-apartheid-aktivisten, politikeren og ekskona til president Nelson Mandela døde mandag, 81 år gammel.

(©NTB)

Mest sett siste uken