Sør-Frankrike venter ekstrem hete - slik advarer myndighetene

Rødt farevarsel for ekstrem hete i Sør-Frankrike. Myndighetene melder om et økende antall nødanrop. En 17-åring ble hetebølgens første offer i Spania.

Hetebølgen på kontinentet har satt myndighetene i alarmberedskap.

SISTE: 17-åring døde av heteslag i Spania. Gutten drev innhøsting i Cordoba sør i Spania. Han er det første kjente dødsofferet i Spania som følge av varmen, melder NTB. Det er også meldt om to eldre personer som døde i Salamanca og Valladolid, melder spanske RTVE.

Det er ventet temperaturer mellom 42 og 45 grader i sørlige Frankrike, områdene Gard, Vaucluse, Herault og Bouches-du-Rhone fredag, skriver BBC News.

Skoler holder stengt

I kommunene Gard og Herault holder skoler stengt fredag på grunn av hetebølgen, melder France TV info.

- Høye temperaturer kan medføre en risiko for alle, også personer med god helse, skriver politiet i Bouches-du-Rhone i en Twitter-melding fredag.

Det er mange turister i området, og advarsler er derfor sendt ut både på fransk og engelsk.

Økende antall nødanrop

Frankrikes helseminister, Agnès Buzyn, sa i et TV-intervju at hun er bekymret for det økende antall nødanrop som kommer. Hun ber Frankrikes innbyggere om å opptre med forsiktighet og ta sine forholdsregler. Buzyn advarer blant annet mot å etterlate barn i biler eller jogge utendørs midt på dagen, melder BBC News.

På Twitter melder Buzyn at hun fredag skal besøke noen departementene som er i innsats i forbindelse med hetebølgen. Det er ute rødt farevarsel for ekstrem hete i deler av Frankrike.

Det franske innenriksdepartementet er også ute med råd til publikum. Folk blir bedt om å drikke vann og unngå alkohol, unngå fysisk aktivitet, bruke kjøleanlegg der det er mulig og ta særlig vare på barn, eldre og personer med dårlig helse.

Frankrike kan sette varmerekord fredag. Den foreløpige rekorden er 44 grader målt under hetebølgen som tok mange liv i 2003. Nå ventes det altså at temperaturen vil stige til mellom 42 og 45 grader.

Macron: - Global oppvarming

President Emmanuel Macron sier at franskmennene trolig må regne med mer ekstrem varme som følge av global oppvarming.

– Vi må endre måten vi organiserer oss og jobber på, og vi må bygge annerledes, sier Macron, ifølge NTB.

Torsdag ble gjennomsnittstemperaturen i Frankrike målt til 34,9, det høyeste noensinne i juni måned, ifølge Meteo France.

Høy UV-stråling

Også tyske meteorologer er ute og advarer. Her er det sendt ut varsel for høy UV-stråling de kommende dagene.

- Beskytt huden din! skriver den tyske værmeldingstjenesten DWD på Twitter.

17-åring døde av heteslag

Også Spania og Italia er rammet av hetebølgen, og det samme er land som Polen, Tsjekkia.

En 17-åring, som drev innhøsting i utenfor Cordoba sør i Spania, fikk fredag heteslag og falt sammen. Han ble det første kjente dødsofferet i Spania som følge av varmen, opplyser lokale myndigheter, ifølge NTB.

I Torre del Espanol-området sørvest for Barcelona i Spania selvantente en dynge med hønsemøkk i varmen og utløste en stor skogbrann.

350 brannmannskaper, støttet av 230 soldater og 15 brannfly, kjemper nå mot flammene i det knusktørre området, der det er ventet opp mot 42 varmegrader fredag.