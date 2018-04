Sør-Korea: Fredstraktat med nord mulig ved atomnedrustning

Sør-Korea og USA vil prøve å få signert en fredsavtale med Nord-Korea hvis landet gir opp sitt atomvåpenprogram, opplyser Sør-Koreas sikkerhetsrådgiver.

Den sørkoreanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren Chung Eui-young sier de allierte vurderer ulike måter å belønne regimet i nord ved en eventuell atomnedrustning, melder nyhetsbyrået Yonhap.

I de siste månedene har det vært en oppmykning i forholdet mellom de to nabolandene. 27. april er det planlagt et toppmøte mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Et møte mellom Kim og USA er også på trappene. President Donald Trump opplyste tirsdag at det sannsynligvis vil bli holdt i juni. Begge møtene er ventet å ha Nord-Koreas atomprogram som det viktigste på programmet.

Sikkerhetsrådgiver Chung opplyser at Sør-Korea og USA er i tett dialog om hvordan man kan sikre et best mulig utfall av møtene.

Sør-Korea og Nord-Korea avsluttet en tre år lang krig i 1953, men landene er fortsatt formelt i krig fordi det kun ble inngått en våpenhvile. Det ble aldri skrevet under på en fredsavtale.

(©NTB)

Mest sett siste uken