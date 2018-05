Sør-Korea melder at Nord-Korea har begynt å fjerne høyttalere ved grensen

Nord-Korea har begynt å montere ned høyttalere som er blitt brukt til å sende propaganda ved grensen til Sør-Korea, opplyser Sør-Koreas forsvarsdepartement.

Nedmonteringen tirsdag skjer dagen etter at Sør-Korea meldte at landet kommer til å gjøre det samme på sin side av grensen. Høyttalerne i Sør-Korea har vært brukt til musikk, nyheter og negativ informasjon om Nord-Korea, og det er ventet at nedmonteringen også der vil begynne i løpet av tirsdagen.

Dette er blant de første små praktiske tiltakene som er iverksatt for å skape forsoning mellom de to landene på Koreahalvøya etter toppmøtet fredag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Som et tegn på velvilje før møtet skrudde Sør-Korea av høyttalerne sine.

Nord-Korea meldte dessuten mandag at landet vil stille klokkene sine en halvtime fram slik at tidssonen i de to landene skal være lik.

