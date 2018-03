Sør-Korea og Nord-Korea ble lørdag enige om et møte for å diskutere rammene for et sjeldent toppmøte mellom landene i april, opplyser Sør-Korea.

Møtet skal finne sted 29. mars, bekrefter det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet i Seoul. Senere bekreftet også regimet i nord at landene er enige om å møtes.

De to landene sender hver sin delegasjon på tre personer til Panmunjom i den demilitariserte sonen ved grenseovergangen på Koreahalvøya. Samtalene er ventet å dreie seg om innledende forhandlinger før et toppmøte mellom nord og sør i slutten av april med president Moon Jae-In og Kim Jong-un.

I mai er det klart for et historisk toppmøte når USAs president Donald Trump skal møte Kim. Hvis møtet blir en realitet, vil det være første gang en sittende amerikansk president møter en nordkoreansk leder.

Håpet er at den langvarige konflikten om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet endelig kan få en løsning etter et år der situasjonen er blitt stadig mer anspent. Regimet i Pyongyang har gjennomført den ene våpentesten etter den andre, mens verdenssamfunnet har skjerpet sanksjonene mot det isolerte regimet.

