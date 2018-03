Sør-Korea og USA klare for militærøvelse på Koreahalvøya

Sør-Korea og USA planlegger å holde en felles militærøvelse 1. april, som ble satt på vent på grunn av vinter-OL i Pyeongchang.

Det opplyser begge lands forsvarsdepartement. Øvelsen vil være på lik størrelse som fjorårets, til tross for de diplomatiske forhandlingene mellom USA og Nord-Korea. Det har lenge vært spekulert i om øvelsen ville bli mindre som følge av forhandlingene.

– Våre kombinerte øvelser er forsvarsbasert, og det er ingen grunn til at Nord-Korea skal se på det som en provokasjon, heter det i en uttalelse fra Pentagon, som også la til at Nord-Korea er informert om datoer og detaljer for øvelsen.

Øvelsene Key Resolve og Foal Eagle holdes hver vår, og blir vanligvis møtt med raseri fra Nord-Korea, som mener nabolandet og USA øver seg på invasjon.

(©NTB)

Mest sett siste uken