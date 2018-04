Sør-Koreas president hyller Kims siste utspill

Sør-Koreas president mener Nord-Korea har tatt et viktig skritt mot å gjøre Koreahalvøya atomfri med Kim Jong-uns løfte om å innstille kjernefysiske tester.

Kim har også lovet en stans i testingen av langtrekkende raketter, men han har ikke lovet å gi opp de atomvåpnene som landet allerede har utviklet eller stanse produksjonen av raketter.

Det er nå bare dager til toppmøtet mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Senere er det også meningen at Kim skal møte USAs president Donald Trump.

Moon kalte mandag det nordkoreanske utspillet for «et grønt lys som bedrer sjansen for at de to toppmøtene blir vellykkede».

Han sa også at det kan bety at framtiden blir lys, og at det øker håpet om at det vil skje raskt.

