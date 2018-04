Sør-Koreas president: Trenger ikke nobelpris, Trump kan få den

Sør-Koreas president Moon Jae-in sier han ikke trenger noen nobelpris hvis Korea-konflikten blir løst. Prisen kan i stedet gå til Donald Trump, mener Moon.

Etter toppmøtet mellom Moon og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un før helgen er det blitt spekulert på om partene i konflikten kan få Nobels fredspris.

Sør-Koreas tidligere president Kim Dae-jung fikk nobelprisen for et tidligere fredsframstøt i år 2000. Enken etter den nå avdøde prisvinneren sa mandag at hun håpet at også Moon ville få prisen.

– President Trump kan ta nobelprisen. Alt vi trenger, er fred, var Moons svar.

Den sørkoreanske presidenten er dermed helt på linje med Trumps tilhengere i USA.

Under et folkemøte i delstaten Michigan i helgen lovet Trump å gjøre verden en stor tjeneste ved å inngå en atomavtale med Nord-Korea. Det fikk publikum til å rope taktfast i kor: «Nobel, Nobel!»

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen ble fredag bedt om å kommentere toppmøtet mellom Kim Jong-un og Moon Dae-in.

– Det er klart at ethvert fremstøt for fred og forsoning er veldig viktig. Utover det har jeg ingen kommentar, sa hun til Nettavisen.





