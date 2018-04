Søreide: – Det er handlingene som teller 

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) oppfordrer til en nøktern vurdering av nyhetene fra Koreahalvøya.

– Det er handlingene som teller. Men hvis dette blir starten på en ny tid, så er det ingenting som er bedre, sier Søreide til NTB.

Hun er positiv til signalene fra møtet mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un. I en felles erklæring lover de to lederne å presse på for fred og en atomvåpenfri Koreahalvøy.

– Det er veldig positivt hvis møtet i dag kan resultere i en varig fredsløsning og nedrustning på Koreahalvøya. Men jeg tror også det er viktig å være nøktern, for vi har sett tilnærminger før også som ikke har resultert i noe, sier Søreide.

Vil holde på sanksjonene

Det betyr at det diplomatiske og økonomiske presset må opprettholdes, fastslår utenriksministeren. Hun mener det er for tidlig å begynne å lette på sanksjonene som Norge og andre land har innført mot Nord-Korea som straff for landets utvikling av atombomber og raketter.

– Vi har fortsatt ikke sett noen av disse løftene materialisere seg. Men det er veldig positivt hvis dette blir gjennomført. Det virker som det nå er vilje også på nordkoreansk side til å gå inn i en reell dialog, sier Søreide.

Hun spår at verifisering av nedrustningen vil bli et nøkkelpunkt framover.

– Slik er det i alle sammenhenger der man snakker om nedrustning. Man må kunne verifisere at det har skjedd. Det gjelder også for Nord-Korea, sier Søreide.

Flere forklaringer

Utenriksministeren mener det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor de nye signalene kommer akkurat nå.

– Det er mange mulige forklaringer. Noen peker i retning av at Nord-Korea er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. Andre peker i retning av at nordkoreanerne nå har kommet så langt i utviklingen av atomvåpen og missiler at de i større grad enn før forhandler fra en posisjon av styrke. Og noen har også pekt på at dette kan være et forsøk på å kjøpe tid, sier hun.

Selv trekker hun fram de framskrittene Nord-Korea har gjort i utviklingen av atomvåpen og raketter.

– De har kommet veldig langt bare de to–tre siste årene. Det gjør at de er i en annen posisjon enn før.

