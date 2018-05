Søreide: – Norge skal ikke gi bistand til Assad

Det er uaktuelt å gi bistand til gjenoppbygging i Syria før en troverdig politisk overgangsprosess er i gang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det kom fram da Søreide la fram sin redegjørelse om Syria og Irak og kampen mot IS i Stortinget onsdag.

– Norge og vestlige land er enige om ikke å bidra til langsiktig gjenoppbygging i Syria før en troverdig og inkluderende politisk overgangsprosess er i gang. Vi ønsker ikke at bistandsmidler utnyttes av det syriske regimet for å støtte opp under egen legitimitet, understreket Søreide.

Krigen i Syria startet i 2011 som en fredelig protest mot regimet til Bashar al-Assad.

– Norge har lenge understreket at Assad ikke kan være en del av en langsiktig løsning, påpeker Søreide, som mener den syriske presidenten så langt ikke viser tegn til å ville forhandle.

Men selv om Norge foreløpig ikke vil bidra til en langsiktig utviklingsinnsats i Syria, er behovene for umiddelbare humanitære tiltak og stabiliseringstiltak enorme.

– Over 13 millioner mennesker trenger humanitær hjelp i Syria. Over fem millioner av disse er barn, sa Søreide.

I tillegg vil Norge bidra til prosjekter som innhenter bevis for brudd på internasjonal humanitærrett og internasjonale menneskerettigheter i Syria.

– Grusomme krigsforbrytelser er begått i løpet av den over sju år lange krigen i Syria. Det er viktig at de ansvarlige for slike forbrytelser stilles til ansvar for sine gjerninger, sa Søreide.

