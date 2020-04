SSB: Stengte skoler og barnehager koster samfunnet 1,7 milliarder kroner hver eneste dag

Å stenge skolene er ekstremt dyrt for samfunnet.

SSB har forsøkt å regne på hva det koster samfunnet å stenge skolene som et korona-tiltak.

- Selv med svært forsiktige antakelser om verdien av læring blir kostnadene av å stenge skoler veldig store, sier forsker Martin E. Andresen.

- Når man må være hjemme og passe barna får man ikke jobbet like effektivt som før, dette fører til en betydelig nedgang i samlet produksjon, sier Bensnes.

Over 77 milliarder kroner ut skoleåret

De har kommet frem til at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per skoledag - rundt 8,5 milliarder kroner i uka.

- Dersom skolene forblir stengt ut skoleåret tyder våre anslag på at totale kostnader kan komme opp i 77,7 milliarder kroner.

Tapene fordelt på skoletrinn.

Tror tallene egentlig er høyere

SSB understreker at det er så mange usikkerheter i beregningene, at de må legge en rekke antakelser til grunn. Når de har laget disse beregningene, har de tatt de mest konservative anslagene.

- Samlet fører disse utfordringene til at analysen må bygge på en rekke antakelser. For å unngå en overestimering av kostnadene har vi valgt å legge til grunn de mest konservative forutsetningene i beregningene. Det er derfor sannsynlig at de reelle kostnadene overstiger våre estimater, skriver forskerne.

Usikkerheten går blant annet på hvem som blir permittert, hvor effektivt man kan jobbe hjemmeifra, hvor effektiv hjemmeundervisningen er og lignende.

Dette er hovedtrekkene i rapporten