Søskenpar leverte tilbake lommebok med 700 dollar - blir hyllet

- De har gjennomrettet troen på menneskeheten.

Haylie (13), hennes bror Reagan (6) og vennen Ashley Dayton leverte tilbake en lommebok stappfull med kontanter til sin rettmessige eier. 700 dollar var i lommeboken - rundt 5.700 kroner, skriver KDVR-TV.

Den godhjertede gjerningen som skjedde 18. juli i delstaten Colorado i USA, ble fanget på et overvåkingskamera, og opptaket av den ble lagt ut på Facebook en uke senere. Se video helt øverst!

Videoen viser søskenparet og deres venn som kommer opp mot døren. Da de ringer på er det ingen som svarer, men en telemelding ber de om å legge igjen en beskjed.

- Vi fant lommeboken din utenfor bilen og ville bare gi den tilbake. Jeg legger den der slik at ingen tar pengene dine, sier Haylie til kameraet.

Disse barna fra Colorado blir hyllet etter at de leverte tilbake en lommebok med 700 dollar i den.





Skulle bade

Til KDVR-TV sier Haylie at de var på vei på syklene sine for å bade i en vannpark da de oppdaget lommeboken og returnerte den, ifølge avisa.

Lommeboken tilhører Nigel Drake, sønnen til Jamie Carlton som postet videoen på Facebook i håp om å finne barna.

Moren til Haylie og Reagan sa til Daily Mail at hun er stolt, og at hun er ydmyk over oppmerksomheten barna har fått.

- Jeg skulle ønske jeg kunne ta æren for deres handlinger, men det kan jeg ikke. De valgte å legge lommeboken på et trygt sted på egen hånd. Som foreldre håper man alltid at barne gjør det rette når vi ikke er i nærheten. Så dette gjør meg veldig stolt, sier hun.

Hylles

Flere på Facebook hyller nå barna for deres ærlighet. En Facebook-bruker skrev: - Bravo for de foreldrene som har lært dem å gjøre det rette. Og bravo for at de gjorde det rette.

En annen Facebook-bruker skrev at det er en fantastisk ting barna gjorde. Jeg er glad de var ærlige og returnerte lommeboken til sin rettmessige eier.

Dette har gjenopprettet min tro på menneskeheten, skrev en annen.

