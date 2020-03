St. Olavs kaller inn til pressekonferanse om korona-situasjonen

Administrerende direktør Grethe Aasved og konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen ved St. Olavs hospital svarer på det siste rundt koronakrisen.

Det er for øyeblikket fem pasienter innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim. Det kommer fem på fredagens pressekonferanse.

Ingen av dem er verken lagt inn på intensivavdeling eller har behov for respiratorhjelp.

I tillegg har syv ansatte testet positivt for koronasmitte på sykehuset.

- Vi har testet cirka 1000 ansatte, og under én prosent har testet positivt. Det er altså en veldig lav smittesituasjon blant de ansatte, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

Hun forteller at det har vært totalt 850 personer som har meldt seg frivillig, fra både helsepersonell til andre yrkesgrupper.

Blant annet har ti FN-veteraner meldt seg til å bidra med den krevende situasjonen rundt vaktholdet.

Aasved mener også St. Olavs har blant landets beste prøvesvar-tider.

- Når det gjelder drift valgte vi for en uke siden å utsette alle innleggelser og operasjoner som kunne utsettes. Det betyr at vi i dag har et belegg på 68 prosent på sykehuset. Det gir oss tid til å legge gode planer, og vi forbereder oss på å ta i mot et stort antall smittede, som i dag ikke er her, sier hun.