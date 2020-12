Stabile smittetall i Oslo: 1279 nye smittetilfeller på 14 dager

Smittetallet i Oslo er stabilt i forhold til ukesnittet.

OSLO (Nettavisen, NTB): Samtidig som Oslo gjør seg klar til å motta de første vaksinedosene og starte vaksinering i romjulen, viser smittetallene tegn til å flate ut.

Etter en topp i uke 47 (1273 nye smittetilfeller på én uke), har smittetallene i Oslo beveget seg nedover igjen de siste ukene. I uke 51 var tallet 623.

De siste 14 dagene er det registrert 1279 nye smittetilfeller i Oslo. Koronatallene fra Oslo kommune tirsdag viser 94 nye smittetilfeller siste døgn.

Samme dag forrige uke ble det registrert 50 smittetilfeller.

94 smittede på et døgn er én færre enn gjennomsnittet den siste uken, som altså var på 95 smittede per dag. Gjennomsnittet for de siste to ukene var på 92 smittede per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Bydel Stovner har det høyeste insidenstallet med 495,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mens Ullern har det laveste tallet; 40,5. Bydel Bjerke ligger nest høyest i Oslo med 356,1.

For én måned siden var det bydel Grorud som hadde det høyeste smittetrykket. Da hadde insidenstallet der beveget seg over 700. Nå ligger det på 281,5.

Det siste døgnet er det registrert 431 nye smittetilfeller i Norge, 108 flere enn dagen før og 100 flere enn samme dag i forrige uke.

Norge: 431 nye smittede siste døgn Det siste døgnet er det registrert 431 koronasmittede i Norge. Det er 108 flere enn dagen før og 100 flere enn samme dag i forrige uke. I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 44.336 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer ( MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.002 nye smittetilfeller i Norge. 2,6 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet. 147 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før. Til sammen er 405 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast. 64,2 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

