Stadig flere pakistanske flygere mistenkes for eksamensjuks

Den pakistanske pilotutdanning-krisen vokser stadig i styrke. Nå er hele 262 mistenkt for å ha bedrevet eksamensjuks.

Tidligere i uka kom det fram at Pakistan International Airways hadde satt 150 flygere på bakken fordi de var mistenkt for å ha latt andre avlegge eksamen for seg.

Avgjørelsen kom i kjølvannet av etterforskningen av flystyrten i Karachi i mai. 97 mennesker mistet livet etter at passasjerflyet styrtet midt i et boligområde.

Nå har antallet økt til 262 piloter, og Pakistans luftfartsminister Sarwar Khan uttalte fredag at samtlige er under etterforsking, ifølge Radio Free Europe/Radio Liberty.

DØDSULYKKE: Det er i etterkant av flystyrten i Karachi i mai at det har blitt etterforsket om pakistanske piloter har jukset på eksamen. Foto: Fareed Khan (AP)

Att på til kan fem høytstående embedsmenn ved luftfartstilsynet, som ble sparket i etterkant av skandalen, havne på tiltalebenken.

En foreløpig granskningsrapport har konkludert med at ulykken skyldtes menneskelig svikt, både hos flyger og flygeleder.

Ifølge Pakistans luftfartsminister diskuterte flygerne koronapandemien mens de forsøkte å lande flyet. De hadde koblet ut flyets autopilot.

