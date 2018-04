Stadig tettere samarbeid mellom Tyrkia og Russland 

Toppmøte om Syria og bygging av Tyrkias første atomkraftverk står på programmet under Vladimir Putin besøk i Ankara – hans første utenlandsreise etter valget.

Forholdet mellom Tyrkia og Russland, som har stått på hver sin side i krigen i Syria, har det siste året blitt stadig tettere. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Putin har møtt hverandre flere ganger, og de snakker også jevnlig sammen på telefonen.

Tirsdag var Putin ventet til Ankara, på det som er hans første utenlandstur etter at han for drøyt to uker siden ble gjenvalgt til Russlands president.

Samme dag skulle han sammen med Erdogan markere starten på byggingen av Tyrkias første kjernekraftverk, som russerne har fått i oppdrag å bygge ved Middelhavet.

Onsdag er det duket for et toppmøte om Syria der også Irans president Hassan Rouhani deltar.

Felles strategi

Det er de tre ledernes andre toppmøte om Syria, noe som tolkes som et tegn på at de tidligere regionale rivalene makter å finne sammen om en felles strategi tross ulike interesser.

Mens både Russland, Iran og Tyrkia har vært villige til å bruke store militære ressurser i Syria, er vestlige land satt på sidelinjen. De har helt siden krigen begynte for sju år siden, ønsket å bli kvitt president Bashar al-Assad, men har ikke vært villig til å sette makt bak kravet.

Lenge har Tyrkia vært regnet som den svakeste parten i trioen. Landet er den eneste av de tre som har ønsket å bli kvitt Assad. Samtidig har den syriske presidenten fått omfattende militær støtte av de to andre.

– Tyrkia er styrket

Nå ser imidlertid Tyrkia ut til å ha styrket sin posisjon ved å rette all oppmerksomhet mot den kurdisk-syriske YPG-militsen helt nord i Syria. Offensiven i de kurdiske områdene og erobringen av byen Afrin har økt Erdogans innflytelse, mener Elizabeth Teoman, analytiker ved Institute for the Study of War (ISW) i Washington.

– Erdogan er den svakeste parten når det gjelder bakkestyrker og kontroll over luftrommet. Men han har bygd seg opp innflytelse og vist at han kan skape endringer på bakken, sier hun.

Offensiven i Nord-Syria har drevet hundretusener av kurdere på flukt, og det er også frykt for at Tyrkia vil fortsette offensiven i andre kurdiskkontrollerte områder, slik Erdogan har varslet. I så fall trenger han etter alt å dømme grønt lys fra Russland.

Det er nå over to år siden et tyrkisk jagerfly skjøt ned et russisk kampfly ved grensa mellom Tyrkia og Syria, noe som førte til en flere måneder lang diplomatisk krise mellom de to landene.

Høsten 2016 var imidlertid forholdet tilbake på sporet, og siden har både det økonomiske og det politiske samarbeidet blitt trappet kraftig opp.

(©NTB)

