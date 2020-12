Stakk av fra politiet – fem minutter senere fant de bilen liggende på taket

Stakk av fra politiet - endte på taket.

Klokka 20.49 melder politiet i Oslo at det har vært en singelulykke i Oslo sentrum, i krysset Kongens gate/Myntgata.

Den involverte bilen har endt opp på taket.

– Flere personer sett løpende fra denne. Vi ønsker å komme i kontakt med disse med tanke på helsetilstand og hendelsesforløp, skriver politiet.

Bakgrunnen for ulykken var at bilen først kjørte gjennom Møllergata i Oslo sentrum. En politipatrulje satte på blålys for å kontrollere bilen og føreren. Da skal bilen ha satt opp hastigheten og kjørt i retning Karl Johan.

Det får Avisa Oslo opplyst fra Magne Olsvoll, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

– Politibilen skrudde av blålysene, rett og slett for å unngå å skape farlige situasjoner. Vi sendte flere patruljer til sentrum for å se etter bilen, og etter cirka fem minutter er det en patrulje som ser at bilen har kræsjet i krysset Kongens gate/Myntgata, sier Olsvoll.

Løp fra stedet

Flere personer skal ha vært i bilen og løpt fra stedet, og vitner på stedet skal ha pekt politiet i retning av disse.

Ifølge operasjonslederen har politiet kontroll på to personer rundt klokka 21.10, men han vet ikke hvorvidt disse er skadd.

– I og med at de løp fra stedet, antar jeg de ikke er alvorlig skadd, sier Olsvoll.

– Hva er årsaken til at patruljen ønsket å kontrollere bilen da den kjørte i Møllergata?

– Det har jeg ikke fått noen tilbakemeldinger på ennå, svarer operasjonslederen.

Politiet er fortsatt på stedet med flere patruljer, og også bilberging er på vei.

Leter etter resten

– Nå må vi få tatt opp vitneforklaringer, og se om vi kan få en forklaring fra de vi har kontroll på som skal ha vært i bilen, sier Olsvoll.

Foreløpig er politiet ikke sikre på hvor mange personer som har vært i bilen, men har fått meldinger om at det skal ha vært fem personer. De leter etter disse i sentrum.

– Men det har gått litt tid, så om de først kom seg unna der, kan de ha kommet seg langt av gårde med buss eller bane. Vi jobber videre med dette i etterforskningssporet, sier operasjonslederen.

Like før klokken 21.30 opplyser innsatsleder på stedet, Tom Berger, til Avisa Oslo at de har kontroll på fire personer som kan knyttes til kjøretøyet.

– En bil som har kjørt i svært høy hastighet ble forsøkt stanset av politiet, men stanset ikke for kontroll. De kjørte fra politiet, som ikke fulgte etter. Kort tid etter fant vi bilen slik, med relativt store skader, forteller han.

– Personer er sett løpe fra bilen på kamera, og de har vi aktivt søkt etter. Vi fikk etterhvert kontroll på fire personer som vi i større eller mindre grad kan knytte til kjøretøyet. En er pågrepet, og tre blir innbrakt. En er skadet, alle fire blir kjørt via legevakt, legger han til.

Vi oppdaterer saken!

