Stakkars unge kvinner med høyere utdanning: De krenkes overalt

I 1941 ble fire sider av romanen «Alberte» av Cora Sandel fjernet fordi det inneholdt krenkende beskrivelser av tyskerne, noe som først ble oppdaget i 1997.

Og hva kan vi så lære av det på en dag der vi feirer syttifemårsjubileet for frigjøringen?

Jo, at det ikke er så problematisk som noen vil ha det til, dette å forandre ord, tekster, bilder og symboler som vil føler oss krenket av. Når tyskerne kunne gjøre det så proft og umerkelig, ja, så kan vi gjøre det óg.

Lytehumor, reaksjonære kjønnsroller og minoritetsmobbing

Hver dag blir for eksempel barna våre eksponert for eventyr fulle av lytehumor, reaksjonære kjønnsroller og mobbing av minoriteter. I barnehagen hører de kanskje eventyret om mannen som ikke kunne stelle hjemme. Så kommer de hjem og får de vite at det er pappa som har laget middagen.

Er det rart likestillingen stopper opp og spiseforstyrrelsene florerer?

Så hører barna eventyret om de tre monstrene, og får se Kittelsens tegning av hun som var så tykk at hun ikke kom inn gjennom døra. Og hvem er det som kommer og henter dem den dagen? Jo, en overvektig bestemor med dårlig selvbilde og kols.

Er det rart unger får adferdsvansker og voksne et problematisk forhold til sin egen kropp?

En kveld leser far om Askepott for sønnen, som lar seg rive med i skildringen av den onde stemoren som mishandler stebarnet sitt uten at noen i nærmiljøet sender så mye som en bekymringsmelding. Om natten får sønnen mareritt. Hvem er det da som står der og skal trøste han? Hans egen stemor!

Er det rart barn får søvnproblemer og stemødre sliter med høyt sykefravær på grunn av mangelen på positive rollemodeller?

En lett omskriving

Jeg sier ikke at vi skal forby eventyrene. En lett omskriving kan være mer enn nok. Her er for eksempel en ny og bedre begynnelse på et eventyr de fleste av oss sikkert drar kjensel på:

«Det var en gang en pike som ble kalt Askepott. Hun levde i en dysfunksjonell familierelasjon sammen med en bonusmor, to bonussøstre og en fraværende far. Askepott måtte gjøre alt husarbeidet, men bonussøstrene hadde det verre, fordi de dag ut og dag inn måtte leve med stereotypien om den onde stefamilien og var ofre for et urettferdig skjønnhetsideal, som sa at en vakker og snill pike har større sjanser på kjønnsmarkedet enn slemme piker med lange og rare neser fulle av vorter.»

Så proft kan det gjøres!

Krenkelser og humor

Tenk hvor fint det blir når vi har fått renset opp og slettet den kollektive hukommelsen som ligger i kulturen. Da slipper vi endelig alle motsigelsene, innvendingene og protestene. Da trenger vi bare å forholde oss til én dagsorden. Den som gjelder for dagen i dag.

Det finnes riktignok noen som mener at dette er et politisk korrekt intimitetstyranni som undergraver demokratiet, og at de som føler seg krenket i stedet bør møte krenkelsene med humor.

Humor!? Greit nok for dem å mene, som selv har nok av akkurat det gode.

Men hva med alle de som ikke eier humor? Hva med de som kanskje er så fattige på humor, at de knapt er i stand til å le. Hva skal de gjøre? Hvordan skal alle de milliarder av medmennesker på vår jord, som ikke en gang har godt humør kunne forsvare seg? Eller alle alle de som verken har hørt om ironi eller satire, og kanskje er belemret med en Gud som blir rasende bare noen tegner morobriller og løsbart på ham?

Dårlig humør - elendig humor

For ikke å snakke om alle de forsvarsløse unge kvinnene med høyere utdanning i lederposisjoner, som straks de åpner en bok, ser en film eller hører en vise som er eldre enn ti år, utsettes for de mest groteske verbale krenkelser. Krenkelser de ikke er i stand til å forsvare seg mot, fordi de har dårlig humør, og i tillegg kanskje også en helt elendig humor. Hvor krenkende må det vel ikke være for dem å få høre at de kan forsvare seg med humor?

Derfor skal de få slippe å høre den slags. Ikke minst på selveste frigjøringsdagen 8. mai. Og skulle noen likevel prøve seg, så skal vi nok vite og stoppe dem. Vi har våre metoder.