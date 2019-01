Står tiltalt i norgeshistoriens største overgrepssak: - Han har levd på en livsløgn

26-åring tiltalt for å ha forgrepet seg på rundt 300 unge gutter fra store deler av Skandinavia.

Tirsdag startet det som betegnes som norgeshistoriens mest omfattende overgrepssak i Nedre Romerike tingrett. Den tiltalte romerikingen (26) erkjenner straffskyld for de aller fleste overgrepene han står tiltalt for.

Iført en grå genser og hvit skjorte tok 26-åringen, sammen med sine forsvarere, plass i rettssalen i Nedre Romerike tingrett klokka 09.00.

26-åringen står tiltalt for å ha forgrepet seg på rundt 300 unge gutter fra store deler av Skandinavia. Overgrepene har for det meste funnet sted over internett, via chatteforum og sosiale medier som KIK, Omegle og Line, men også gjennom Snapchat og Tinder.

Saken er hentet fra Romerikes Blad

Presenterte seg som tenåringsjente

Tiltaltes framgangsmåte har ifølge den omfattende tiltalen vært gjennomgående:

Ved å utgi seg for å være tenåringsjenta «Sandra», skal han ha fått unge gutter til å sende seksualiserte bilder og filmer av seg selv. Videre har han truet med å publisere disse videoene hvis ikke de fornærmede fortsatte å sende lignende filmer.

Under hovedforhandlingens første dag leste aktoratet, bestående av statsadvokatene Guro Hansson Bull, Kari Hangeland Buvik og Per Egil Volledal, opp samtlige av de totalt 29 tiltalepostene i den 80 sider lange tiltalen.

26-åringen erkjenner straffskyld for de aller fleste forholdene i tiltalen, blant annet for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuell omgang med seg selv.

Erkjente straffskyld for de fleste av tiltalepostene

Han erkjente imidlertid delvis straffskyld for de fleste tiltalepostene som omhandler voldtekt. Mannens forsvarere, Gunhild Lærum og Gard Lier, har tidligere opplyst at han erkjenner de faktiske forhold i tiltalen, men at han vil erkjenne delvis og ikke straffskyld på enkelte tiltalepunkter som følge av uenigheter rundt jussen.

Når det gjelder tiltalepunktet som omhandler voldtekt av barn under 14 år, erkjente han straffskyld for ett av forholdene, mens han nektet straffskyld for ett forhold.

– Omfattende sak

Etter at den omfattende tiltalen var lest opp, startet statsadvokat Per Egil Volledal sitt innledningsforedrag. Han opplyste retten om det påtalemyndigheten er et gjennomgående modus.

– Modus har vært å lure, forlede og opprette et tillitsforhold ved å utgi seg som «Sandra». Når forholdet har gått skeis, har de fornærmede blitt truet til å sende bilder og videoer.

Statsadvokaten presiserte flere ganger at det er snakk om en omfattende sak.

– Da politiets siktelse ble oversendt statsadvokaten, var den nesten dobbelts så omfattende tiltalen som ble tatt ut, opplyste statsadvokat Volledal.

– Det har medført veldig mye jobb for politiet i øst, blant annet ved å ta beslag, identifisere fornærmede og ta avhør. Det er gjort beslag i betydelige mengder med bilder og filmer og chattelogger fra de ulike chattetjenestene, fortsatte han.

Totalt skal det være snakk om over en million chattelinjer.

Volledal forklarte videre at påtalemundligheten har redusert flere av siktelsespostene, blant annet er postene som omhandler besittelse av seksualiserte bilder og filmer av mindreårige. Statsadvokaten opplyste samtidig at flere av siktelsespostene er avgjort med såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse.

Statsadvokat Volledal fortalte at man, hvis man regner med sakene som er avgjort med påtaleunlatelse, i denne saken totalt snakker om mellom 400 og 500 fornærmede. Kun én av de fornærmede har selv tatt kontakt med politiet.

– Levd på en livsløgn

Forsvarer Gunhild Lærum fremhevet at tiltalte har levd et liv bak skjermene og et liv i den virkelige verden.

– Han har skjult sin seksuelle legning og identitet i den virkelige verden, og levd på en livsløgn om at han er lik de fleste andre rundt seg. Bak fasaden har det skjult seg en gjemt legning og en fortrengt identitet, uttalte hun.

Kommunikasjonen på nettet utviklet seg til å bli en avhengighet og kontakten har etter hvert utviklet seg til å preget av trussel og manipulasjon, fortsatte hun.

Hun vektla også at det er blitt vanlig å utforske sin seksualitet på nettet, og at muligheten til å være anonym bidrar til fravær av hemninger.

– Tiltalte har erkjent de faktiske forhold. Bakgrunnen for at det ikke er et ubetinget ja til alle forhold ligger i det juridiske aspektet.

Pågrepet og løslatt i 2016