Starbucks-ansatt fikk sparken etter å ha printet ordet «gris» på en politibetjents kaffekopp

Den ansatte byttet ut politibetjentens navn med det nedverdigende ordet.

Den bisarre hendelsen skjedde på en Starbucks-kafé i Oklahoma, USA. Politibetjenten handlet inn fem kaffekopper for ham og hans kolleger som en takk for at alle jobbet på «Thanksgiving», som er en stor høytidsdag i USA, skriver Business Insider.

Politibetjenten, som ikke ønsker å identifisere seg selv, fikk bakoversveis da det sto «pig» på kaffekoppen hans. På godt norsk betyr det «gris», og er et svært nedsettende ord brukt overfor politiet i USA.

- Viser total forakt

Politisjefen i Kiefer Police Department, Johnny O' Mara, valgte å klage til Starbucks-kafeen, som kun svarte med at de kunne bytte ut klistremerket på koppen med et annet. Det fikk O'Mara til å tenne på alle plugger.

- Det som plager meg er at det viser en total forakt for en politibetjent, som istedenfor å være hjemme med familien og kose seg med et måltid, er ute og patruljerer i sin lille by, skrev en illsint politisjef på Facebook, ifølge The New York Times.

Ber Starbucks om å snu

Starbucks var raskt ute og sendte ut en uttalelse, hvor de skrev at det var baristaen som hadde skrevet det «stygge ordet som er en fornærmelse mot all rettshåndhevelse, og ikke er representativt for Starbucks sin respekt for politiet».

Det endte med at baristaen fikk sparken, selv om vedkommende hevdet at det var en spøk og ba om unnskyldning. Like etter at O'Mara fikk høre om dette ba han Starbucks om å snu i denne saken.

- Jeg ber om fornuft her. Starbucks har vært gode mot meg og min avdeling, og jeg håper at de kan bruke dette øyeblikket, hvor en feil ble gjort, til å snu det til noe positivt, fortalte politisjefen i et intervju til Fox News.