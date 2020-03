Statens legemiddelverk følger ikke WHOs råd om bruk av Ibux

Norge følger ikke WHO sitt råd om bruk av Ibux ved mistanke om korona-smitte.

Det er Dagbladet som skriver at Norge trosser WHOs anbefaling om å ikke innta stoffet Ibuprofen om man har mistanke om at man er smittet av korona.

Ibuprofen finnes i Ibux og Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere frarådet folk om å bruke medisiner som inneholder stoffet.

- Det blir ikke noen endringer i våre anbefalinger om bruk av paracetamol og ibuprofen, det sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket ifølge Dagbladet.

Han påpeker at Legemiddelverket ikke har noen holdepunkter for å si at Ibux eller Paracet påvirker sykdomsforløpet ved korona-smitte. At det verken fremskynder eller senker tempoet på sykdomsforløpet.

Tidligere skal franske myndigheter ha kommet med en lignende anbefaling som den WHO har fattet. Norge stiller seg altså ikke bak denne.

- Den generelle anbefalingen er at alle som bruker dem i dag, kan fortsette med det, men om man ikke bruker dem på forhånd, så anbefaler vi bruk av paracetamol først. Paracetamol er det beste, det kan brukes av alle, både gamle og unge, og kan kombineres med de fleste andre legemidler, sier Madsen.

Det vises til forskning om at ingenting tyder på at risiko for død er større ved inntak av ibuprofen, skriver avisen.

Fakta Slik forebygger du smitte ↓ Folkehelseinstituttet kommer med en rekke råd til hvordan du kan forebygge smitte. Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk. Håndvask Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann. Hostevaner Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Klesvask og rengjøring I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se Råd til pasienter som isoleres i hjemmet Andre forebyggende råd Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.

Fra 12. mars innførte Helsedirektoratet restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner.

Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger, først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.

Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten. Kilde: Folkehelseinstituttet

Forrige uke meldte legemiddelverket om rasjonering på kjøp av smertestillende midler på apoteker i Norge.

«Det er meldt om mangel på virkestoffet paracetamol som følge av korona-situasjonen. Legemiddelverket innfører derfor rasjonering for vanlig «hvit resept». Dette gjelder ikke blå resept», skrev de på sine hjemmesider.

- Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidler som er tilgjengelige og unngå hamstring. Vis solidaritet og følg råd fra apotek og lege, uttalte direktør Audun Hågå.

De kunne også melde om salgstallene har skutt i været de siste ukene. Spesielt salget av Paracet (fire ganger mer enn normalt) og Antibac (femdoblet) øker kraftig.

– Pågangen vi har merket de siste dagene kommer nok ikke til å forsvinne med det første. Så lenge koronaviruset fortsetter å spre seg og Folkehelseinstituttet opprettholder eller lager strengere retningslinjer, er dette en utvikling bransjen vår må forberede seg på, sier daglig leder i Farmasiet, Hans Kristian Furuseth.