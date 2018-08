Statens vegvesen varsler storkontroller over hele landet

Statens vegvesen skal gå i gang med nasjonale beltekontroller i buss.

(Tønsbergs Blad): Dette starter de med fra mandag 3. september. Da vil det være kontroll av beltebruk i busser over hele landet og Statens vegvesen håper at de slipper å skrive ut et eneste gebyr, står det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Setebeltet er livredder nummer én, i buss som i bil. I bussen kan konsekvensene bli fatale om det skjer en ulykke og passasjerene sitter usikret, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen.

9 av 10 vet at det er påbudt å bruke belte i bussen. Likevel går beltebruken ned.

Les også: Derfor bør du ikke kjøre med boblejakke på

Beltebruken i buss har i løpet av det siste året gått noe ned, fra 81 prosent i fjor vår, til 74 prosent som nå oppgir at de i stor grad bruker belte i buss.

Les også: Politiet advarer foreldre: - Å si dette kan få ødeleggende konsekvenser for barn

«Å glemme det» eller skylde på «gammel vane» er de vanligste årsakene til at vi lar være å bruke belte. Busspassasjere oppgir at flere kontroller og påminnelser fra sjåføren, vil bidra til økt bruk.

– Ta hensyn til de du reiser sammen med, og bruk belte når det er belte i bussen. Beltet holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for de du reiser sammen med i en bråstopp. En så enkel konstruksjon som det, har reddet og vil fortsette å redde mange liv, sier Kongsrud.

Husker du denne? - Hjalp du en ruskjører å kjøre en annen vei idag?

Les flere saker fra Tønsbergs Blad her!

Mest sett siste uken