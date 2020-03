Statistiker mener USA kan bli «stengt ned» innen to uker

En dataanalytiker tror USA kan bli stengt ned som en følge av coronaviruset i løpet av under to uker.

NEW YORK (Nettavisen): Dataanalytikeren Mark Handley fra London tror USA og flere andre land vil komme under karantene som i Italia, bare i løpet av noen uker.

Handley, som er professor ved University College London, har lagt ut følgende graf og viser til at landene på listen trolig vil komme under lockdown eller karantene i løpet av de neste 9 til 14 dagene, skriver Daily Mail.

Det er nå 765 bekreftede corona-tilfeller i USA og 26 dødsfall. Men USA er ifølge statistikeren 11 dager bak Italia når det gjelder å diagnostisere de første tilfellene.

Totalt er det nå 9,172 bekreftede corona-tilfeller i Italia og 463 er bekreftet døde.

Stenger skoler, butikker og bedrifter nord for NY

Surgeon General, eller sjefslege, Jerome Adams, har uttalt at corona-spredningen i USA vil bli verre før den blir bedre. I New York er det nå registrert 170 bekreftede cornona-tilfeller, 31 flere enn på mandag.

Like nord for New York city, i New Rochelle, ble det på tirsdag innført karantene i en mils radius rundt et område som er hardt rammet av coronaviruset. Hele 100 av de 171 rapporterte tilfellene i New York kommer fra dette området. Her stenger man ned både skoler, butikker og selskaper.

Nasjonalgarden blir nå satt inn for å hjelpe de som bor i området, og få fraktet inn blant annet mat. Flere skoler i New York er nå også blitt stengt som en følge av virusutbruddet, melder CNN.

New York Times har lagt ut en hel liste over flere titalls skoler som nå er blitt stengt.

Ber personer over 60 år om å holde seg hjemme

I USA blir eldre personer nå bedt om å holde seg hjemme så mye som mulig og kjøpe inn nødvendige medisiner og mat.

Rådet kommer fra legen Nancy Messonnier hos de amerikanske helsemyndighetene (CDC) som nå ber de eldre om å passe ekstra godt på i forbinde med corona-utbruddet.

På en video som nå er lagt ut, og som du kan se øverst i saken, forteller Messonnier at mange personer i USA nå vil bli eksponert for viruset og at flere av dem vil bli syke.

Se videoen her:

- Bør kjøpe inn medisiner og mat

Ifølge Business Insider forteller legen at de over 60 år nå bør kjøpe inn et lager med mat og medisiner, slik at de har til å greie seg for en periode, og at de ikke beveger seg ute med enn nødvendig.

Legen ber også familie og pårørende om å hjelpe de eldre med å forberede seg, og utarbeide en plan for hva de skal gjøre om vedkommende blir syk.

Nancy Messonnier opplyser at de over 60 år har en høyere risiko for å bli syke og at det øker med alderen. Folk på 80 og 90 år og som i tillegg har underliggende sykdom er utsatt for den største risikoen.

legen Nancy Messonnier hos de amerikanske helsemyndighetene (CDC). Foto: CDC

Legen sier at de som er over 60, og som har underliggende sykdommer som diabetes, hjertesykdom eller lungesykdom, som er de mest utsatte, både for å bli smittet, men også for å dø av viruset. Messonnier sier disse personene må ta spesielle forholdsregler for å unngå smitte.

For å unngå smitte råder CDC også at utsatte personer er spesielt oppmerksomme på de generelle rådene, som gjelder alle, om å vaske hendene og unngå å ta seg selv i ansiktet. De blir også bedt om å jevnlig rengjøre flater i huset som ofte blir tatt på, som bord, dørhåndtak, lysbrytere, håndtak, pulter, toaletter, kraner, vasker og mobiltelefoner.

Dette eldrehjemmet er blitt marerittet

Det er nå meldt om 765 bekreftede tilfeller av corona-smitte i USA og 26 dødsfall, melder Daily Mail.

19 av disse dødsfallene kobles til eldrehjemmet, Life Care Center i Kirkland, Washington, melder Q13 Fox . Eldrehjemmet er blitt skrekkeksempelet på hva som kan gå galt om coronaviruset kommer seg inn på et eldresenter.

I tillegg til alle de døde, har hele 70 av de 180 ansatte på eldrehjemmet symptomer på coronaviruset. De er derfor blitt bedt om å holde seg hjemme.

På bildet kan du se Lori Spencer som snakker på telefonen gjennom et vindu med moren, Judie Shape (81), som nå blir testet for coronaviruset. Judie Shape er beboer ved Life Care Center of Kirkland. Foto: REUTERS/David Ryder

Ferske tall viser at ytterligere 31 personer ved eldrehjemmet nå er smittet, etter at man har tatt en corona-test av 35 personer. De 31 personene ligger fortsatt inne på eldresenteret, melder Q13 Fox.

Foreløpig avventer man nå prøver fra ytterligere 20 personer på senteret.

Før corona-viruset brøt ut på eldrehjemmet, var det 120 beboere der. Nå er det rundt 60 personer som fortsatt bor der, og flere av dem er altså smittet.