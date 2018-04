Statlige medier: Syriske styrker rykker inn i Douma, Øst-Ghoutas siste opprørsbastion

Syriske sikkerhetsstyrker har rykket inn i Douma, en småby utenfor Damaskus som i flere år har vært en viktig opprørsbastion, ifølge statlige syriske medier.

Området kommer til å bli sikret innen få timer, het det i meldingen som ble offentliggjort lørdag formiddag.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder samtidig at styrkene rykket inn etter at den siste kolonnen med syriske opprørere forlot byen.

Douma er byen som for en uke skal ha blitt utsatt for et kjemisk angrep som vestlige land har anklaget Assad-regimet for å stå bak, men som Russland hevder er iscenesatt av Storbritannia.

Det er meningen at eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal begynne innsamlingen av eventuelle bevis i byen lørdag.

(©NTB)

