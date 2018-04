Statoil deler ut kontrakter verd 12 milliarder kroner

Statoil har inngått bore- og vedlikeholdskontrakter verd 12 milliarder kroner med Odfjell Drilling, KCA Deutag og Archer.

Kontraktene har en varighet på fire år og skal gjelde fra 1. oktober i år. De vil sysselsette omtrent 2.000 personer årlig, skriver Statoil i en pressemelding tirsdag morgen. Videre gis det opsjoner på å forlenge avtalene med inntil to år.

Avtalene omfatter 18 av Statoils plattformer på ti felt.

– Kontraktene gir grunnlag for et tett og forutsigbart samarbeid. På den måten legger vi til rette for sikker og effektiv drift, sier direktør for anskaffelser Pål Eitrheim i Statoil.

