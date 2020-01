Statsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen

For nøyaktig 75 år siden frigjorde Den røde arme nazistenes konsentrasjonsleir Auschwitz. Mandag kommer statsledere og diplomater fra hele verden for å minnes.

Leirkomplekset i og rundt den polske byen Oswiecim er blitt stående som det kanskje fremste symbolet på Nazi-Tysklands industrialiserte folkemord på Europas jøder. Bare i Auschwitz-Birkenau ble over en million mennesker drept.

Til sammen ble rundt 6 millioner jøder drept i holocaust. I tillegg tok naziregimet livet av millioner av andre, inkludert roma, politiske fanger, religiøse dissidenter, homofile og psykisk utviklingshemmede.

Møtet med Dødsengelen

Benjamin Lesser, opprinnelig polsk, men bosatt i USA siden etter krigen, er en av flere overlevende som har kommet til Polen for å delta i 75-årsmarkeringen.

- Vi gikk av toget. Josef Mengele sendte menn til én side, kvinner og barn til den andre siden. Det var siste gang jeg så søsteren min, forteller han. Av en familie på sju overlevde bare han og en annen søster.

– En gutt foran meg i køen ble spurt om han kunne løpe 5 kilometer eller heller ville bli kjørt i lastebil. Da han svarte lastebil, ble han sendt rett i gasskammeret. Ikke at vi visste om gasskammeret da, men det var tydelig at dette var en test. Så da jeg kom fram til Mengele sa jeg «18 år, sunn, arbeidsdyktig», forteller Lesser. Da han fikk spørsmål om han kunne løpe, var svaret et kort «Jawohl».

– Det var mitt første inntrykk av leiren, sier han om møtet med den beryktede nazisten og legen som fikk tilnavnet «dødsengelen».

Et annet inntrykk som sitter i, er skrikene fra spedbarn som ble brent levende like ved brakken der han bodde.

– De hadde ingen gulltenner som kunne trekkes eller hår som kunne klippes. Nazistene gadd ikke engang gasse dem, men slengte dem rett i groper for å bli brent levende sammen med likene av de voksne som var blitt gasset.

LETT Å GLEMME: – Jeg vil at dagens unge skal vite alt som skjedde. Det er vanskelig å tro at siviliserte, utdannede mennesker kunne bli slik, at de kunne drepe uskyldige mennesker. Jeg må også minne meg selv på det hele tiden, holde minnet i live. Det er lett å glemme, men vi kan ikke tillate verden å glemme, sier Benjamin Lesser, en av de overlevende som deltar i 75-årsmarkeringen i Auschwitz mandag. Foto: Aleksandra Szmigiel (Reuters)

Skjermet familien

Lesser flyttet til USA i 1947, og i dag er han opptatt av å dele sin historie med så mange som mulig. Men det tok 50 år etter krigen før han begynte å snakke om det han hadde opplevd.

– Jeg giftet meg og fikk barn og ville ikke besudle familien med min historie og bli «en overlevende», sier 91-åringen. Det endret seg da barnebarnet kom og sa at læreren hadde funnet ut at Lesser hadde sittet i Auschwitz og lurte på om han kunne komme til skolen og snakke.

– Jeg fikk en time, men holdt på i to. De satt som limt til stolene og ingen reiste seg da det ringte ut til storefri. Etterpå stimlet de rundt meg og ville høre enda mer. Da sa jeg til med selv: «Ben, du kan ikke tie, du må begynne å snakke», forteller han.

– Jeg vil at dagens unge skal vite alt som skjedde. Det er vanskelig å tro at siviliserte, utdannede mennesker kunne bli slik, at de kunne drepe uskyldige mennesker. Jeg må også minne meg selv på det hele tiden, holde minnet i live. Det er lett å glemme, men vi kan ikke tillate verden å glemme, sier Lesser.

Norge deltar

Mandagens minneseremoni er en av mange årsdager som skal markeres i år, 75 år etter avslutningen på andre verdenskrig. Over 200 overlevende fra leiren skal være til stede. I tillegg kommer offisielle representanter for over 50 land, de fleste fra Europa, men også fra land betydelig lenger unna, som Argentina, Australia og Korea.

Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg (H) representerer Norge. Også tre norske konsentrasjonsleirfanger er med på markeringen i Polen.

(©NTB)