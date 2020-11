Statsminister gratulerte Donald Trump med valgseieren

Dette til tross for at valgthrilleren i USA fortsatt lever i beste velgående.

Natt til onsdag norsk tid gikk Donald Trump ut og talte til det amerikanske folket. Da sa han blant annet følgende:

- Vi kommer til å vinne dette. Og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet.

Alt om USA-valget i Nettavisens nyhetsstudio

Han påsto også at det foregikk valgfusk, at det amerikanske folk utsettes for en stor svindel og at høyesterett må behandle saken. Dette falt tydeligvis i god jord hos den slovenske statsministeren Janez Jansa.

Se hele talen Donald Trump holdt til det amerikanske folket:



- Det er ganske klart at det amerikanske folket har valgt Donald Trump og Mike Pence for fire nye år. Enda flere utsettelser og benektelser av fakta fra «mainstream»-media, som betyr at den endelige seieren er større for POTUS. Gratulerer til GOP for sterke resultater over hele USA, tvitret statsministeren.

Ifølge den litauiske avisen Delfi har Jansa tidligere sagt at Biden ville bli «en av de svakeste presidentene i USAs historie». Det skal også nevnes at Trumps kone, Melania Trump, opprinnelig kommer ifra Slovenia.