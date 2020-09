Statsminister vil kjemisk kastrere voldtektsmenn

Statsministeren vil helst henge dem, men har landet på at voldtektsmenn og barnemishandlere bør kjemisk kastreres eller opereres.

NEW YORK (Nettavisen) Pakistans statsminister Imran Khan vurderer nå flere typer straff for voldtektsforbrytere og barnemishandlere.

I et intervju på Hard Talk Pakistan på 92 News vurderer han alt fra henrettelser til kjemisk kastrering og operasjoner for de som forgriper seg på barn eller som voldtar.

- Bør henges offentlig

- Jeg mener voldtektsmenn bør henges offentlig. Voldtektsmenn og barnemishandlere burde henges offentlig. Vi kjenner heller ikke de virkelige statistikken, for dette er underrapportert. Folk rapporterer ikke om det fordi de er redde eller skammer seg, ingen vil fortelle om det, sier Khan i intervjuet.

Statsministeren sier det derimot ikke vil bli akseptert internasjonalt om de henrettet voldtektsmann ved henging. Han sier også at det vil kunne påvirke landets handelsrelasjoner til EU.

Khan foreslår derfor at «voldtektsmenn og barnemishandlere skal undergå kjemisk kastrering eller opereres så de ikke kan gjøre noe i fremtiden», melder CNN.

To voldtektssaker skaper nå store protester og demonstrasjoner i Pakistan.

Jente (5) voldtatt og satt fyr på

Nylig ble en fem år gammel jente sør i Pakistan voldtatt, slått i hodet og deretter satt fyr på. Fem dager senere ble en kvinne øst i landet dratt ut av bilen og seksuelt misbrukt på hovedveien, foran barna sine, melde New York Times.

Her blir Shafqat Ali, som har hette over hodet, geleidet inn i retten i Lahore av politimenn. Han er siktet for å ha voldtatt en kvinne foran hennes egen barn på en hovedvei i Pakistan. Foto: Arif ALI / AFP

- De to episodene, som skjedde hundrevis av kilometer fra hverandre, har ført til protester og et utbrudd av raseri i et land som kritikere sier har en giftig kultur rundt seksuelle overgrep og barnemishandling, skriver avisen.

115 gjengvoldtekter av barn

Ifølge Sahil, en rettighetsorganisasjon for barn i Pakistan, ble det rapportert om 2846 tilfeller av seksuelt eller annet misbruk av barn i 2019. Det ble meldt om 778 bortføringer, 405 savnede barn, 348 sodomi saker, 279 voldtektssaker, 210 voldtektsforsøk, 205 tilfeller av gjeng sodomi, 115 gjengvoldtekter av barn.

Voldtok og drepte flere jenter

9. januar 2018 skapte det også store reaksjoner da sju år gamle Zainab Ansari ble funnet død på en søppelplass i byen Kasur, en uke etter at hun ble bortført.

Senere samme år ble en 24-åring dømt til døden for å ha voldtatt og drept jenta. 24-åringen ble også knyttet til andre overgrep og drap på jenter i området, og ifølge NTB tilsto han den gang å ha begått overgrep mot sju andre jenter, hvorav fem av dem ble drept.

Også i 2015 fikk den pakistanske byen i Punjab-provinsen internasjonal oppmerksomhet. Da dukket det opp hundrevis av videoer som viste overgrep mot barn, noe som førte til at politiet pågrep en rekke personer som skal ha solgt overgrepsbilder av barn til europeiske nettsider.

Som følge av drapet på Zainab planla myndighetene i Punjab å innføre undervisning om seksuelle overgrep som en del av lærerplanen for at barna skal lære å beskytte seg selv, ifølge NTB.

