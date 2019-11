Statsministeren: – NATO er ikke hjernedød

Hun ville ikke brukt de ordene. Men den franske presidenten har et poeng i sin kritikk av NATO, mener statsministeren.

– Nei, det er den ikke.

Det er statsminister Erna Solbergs kontante svar når NTB spør om hun er enig med Frankrikes president Emmanuel Macron i at NATO-alliansen er på vei til å bli «hjernedød».

Men Solberg vil ikke avfeie den franske presidenten helt.

– Det er et poeng i det som har vært sagt om at det kanskje trengs bedre konsultasjonsmekanismer, sier hun.

Toppmøte i London

Macrons oppsiktsvekkende utspill er blitt et omdreiningspunkt i diskusjonene fram mot NATOs toppmøte i London neste uke.

Der tar generalsekretær Jens Stoltenberg og vert Boris Johnson imot alle de andre lederne i alliansen, inkludert Solberg, Macron, USAs president Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Anledningen er at NATO er 70 år, og samlingen starter tirsdag kveld med høytidelig mottakelse ved Buckingham Palace.

Men Macron har gjort det klart at han også vil ha seriøs diskusjon på toppmøtet.

– Vi trengte kanskje en vekker for å komme oss videre, sa Macron om «hjernedød»-utspillet da han fikk besøk av Stoltenberg torsdag.

Kritisk til Syria-offensiv

Det var i et intervju med nyhetsmagasinet Economist tidligere i november han kom med sjokkdiagnosen. Macron viste da til Tyrkias offensiv i Nord-Syria for å forklare:

– Du har ingen koordinering overhodet om strategisk beslutningstaking mellom USA og de allierte i NATO. Ingen. Du har en ukoordinert aggressiv handling begått av en annen NATO-alliert, Tyrkia, i et område der våre interesser står på spill, sa han.

Den franske presidenten har tidligere stemplet den tyrkiske offensiven som galskap og fortalt at han fikk vite om det «via en tweet» da USA trakk soldatene sine ut av området og på den måten la veien åpen for tyrkerne.

Forstår frustrasjonen

Solberg mener for sin del at Macrons frustrasjon er forståelig.

– Man kan godt si at man burde tenkt over at det er mange flere partnere i dette, sier hun.

Men NATO er ikke alltid riktig arena:

– Det kan fort bli slik at hvis NATO skal diskutere alle konflikter og vanskelige problemer i verden, så er neste spørsmål: Hva skal NATO gjøre med det? Og det er ikke alt NATO skal gjøre noe med, sier Solberg.

Hun antyder at NATO bør begrense sitt nedslagsfelt.

– Det er i vår interesse å ha et NATO som primært er opptatt av forsvar av Europa, sier statsministeren.

(©NTB)