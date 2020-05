Statsministeren på Haukeland: Usikker på om alle tiltakene var nødvendige

Statsminister Erna Solberg (H) er imponert over det norske helsevesenet. Hun innrømmer at det er usikkert om alle koronatiltakene har vært nødvendige.

Det sa hun under et besøk ved Haukeland sykehus i Bergen fredag. Under besøket fikk statsministeren en omvisning i smitteteltet, der hun blant annet fikk møte flere av de ansatte som fortalte om hvordan sykehuset håndterer koronasmittede pasienter.

Ifølge Bergens Tidende har Haukeland sykehus hatt 70 pasienter med koronasmitte siden 9. mars, men sykehuset ingen smittede innlagt i dag.

Sist oppdaterte tall over antall innlagte med covid-19 på norske sykehus var ved 12-tiden fredag 45. På samme tidspunkt var det meldt om 8.309 registrerte koronasmittede i landet, mens antall døde var 234.

Imponert statsminister

Solberg ga tydelig uttrykk over at hun var imponert over innsatsen til helsevesenet under koronautbruddet. – Vi har ikke hatt overdødelighet, og vi har hatt færre døde per innlagte pasient enn andre land, sa hun.

Landet stengte ned 12. mars for å begrense smitten, og regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid. Til TV 2 sier Solberg at man i ettertid helt sikkert vil finne ut at ikke alle tiltakene var nødvendig.

Statsministeren kom også nylig med nye reiseråd:

– Alltid noe usikkerhet

– Men vi har fått veldig gode resultater av summen av disse tiltakene. Vi vil alltid være litt usikre på om alle tiltakene var helt nødvendig, sa statsministeren, som også sa at vi trolig må leve med høy beredskap en god stund til.

– Vi er ikke helt fri for smitte, og vi er nå mer i kontakt med hverandre. Vi har løsnet på mange tiltak, og vi har ennå ikke sett hvordan bildet blir etter de siste åpningene.

Den neste måneden kommer regjeringen til å lette ytterligere på tiltakene, blant annet åpnes barene igjen 1. juni.

