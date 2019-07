Statsministeren taus om Frps sabelrasling

Erna Solberg (H) ville ikke kommentere Frp-topp Erlend Wiborgs 50/50-påstander.

FORSAND (Nettavisen:) I Høyre-podkasten Stortingsrestauranten sa Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det var en 50 prosents sjanse for at Frp fortsatt satt i regjering til høsten.

- Femti-femti. Ikke noe mer enn det, sa Wiborg til podkast-vertene Henrik Asheim og Peter Christian Frølich.

Til NRK utdypet Wiborg at svaret handlet om partiets resultater i regjering og gjennomslag for Frps partipolitikk.

Nektet å kommentere

Da Nettavisen tirsdag spurte statsminister Erna Solberg om hun ville kommentere saken, sa hun blankt «nei». Solbergs medierådgiver fulgte opp med å si at statsministeren kun ønsket å snakke om saker relatert til hennes tur til Preikestolen.

Frp har flere ganger uttrykt at bompengesaken sliter på partiet, og før fellesferien ble det kalt inn til krisemøte om saken i landsstyret. Der ble det vedtatt seks punkter med bompengekrav til Frp-statsrådene.

Tirsdag dro statsminister Erna Solberg (H) til Preikestolen sammen med Norsk Folkehjelp, Stiftelsen Preikestolen og Den Norske Turistforeningen. Hun ønsket ikke å kommentere Frp-topp Erlend Wiborgs utspill. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Abid Raja (V) er parlamentarisk nestleder i et av de tre partiene Frp regjerer sammen med. Venstre-toppen ønsker ikke å tallfeste hvor sannsynlig det er at Venstre er i regjering til høsten, og nøyer seg med å si at partiet er fornøyde med gjennomslagene de får.

- Vi i Venstre er veldig fornøyde med gjennomslagene vi får, og så noterer jeg meg at Frp ikke er så fornøyde - men det må de gjøre opp på kammerset, sier Raja.

- Hva tenker du om at Frps regjeringsdeltakelse står på så tilsynelatende usikker grunn?

- Vi er fornøyde med gjennomslagene vi får, og så hører jeg jo at Frp ikke er så fornøyde med det, men dem om det, sier Raja.

Venstres Abid Raja var, uavhengig av Solbergs følge, på tur opp til Preikestolen sammen med familien. Han karakteriserer situasjonen i Frp som «barnslig». Foto: Magnus Ekeli Mullis

