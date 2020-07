Statsministerens kontor sendte påminnelse om reiseregler til regjeringen

Etter at statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) dro på ferie til Sverige, sendte Statsministerens kontor en påminnnelse til regjeringen om koronareglene.

Alle politikerne i regjeringen fikk fredag en påminnelse om reisereglene som fraråder slike turer, skriver Dagens Næringsliv.

Noresjøs Sverige-ferie ble først omtalt lokalt, før den nådde nasjonale medier fredag. Senere samme dag sendte statssekretær Hans Olav Syversen (KrF) ved Statsministerens kontor en epost med påminnelsen.

– Det stemmer at Hans Olav Syversen før helgen sendte en påminnelse til politikerne i alle departementene om de gjeldende reiserådene. Det gjorde han i forbindelse med at fellesferien nå er i gang, skriver kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland i en epost til avisen.

Samland sier det ble vist til de gjeldende reiserådene som gjelder til 20. august, og at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Han sier det også ble vist til unntak for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, og at unntaket for tiden ikke gjelder Sverige.

