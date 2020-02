Statsstøttet barnemishandling

En skulle kanskje tro at kvakksalveri på høyeste nivå ikke var noe staten kastet penger etter? Så feil kan en altså ta.

Dette innlegget ble først publisert på Kommentarfeltet.

En skulle kanskje tørre å håpe at tiden for å tro på helbredelse av medfødte nevrologiske funksjonsforstyrrelser og kromosomfeil som Downs syndrom, autisme, cerebral parese (som ikke alltid er medfødt, men også kan komme som resultat av skade innen barnet er to år) med mer var over.

En skulle kanskje tro at kvakksalveri på høyeste nivå ikke var noe staten kastet penger etter? Så feil kan en altså ta.

Les også: Norge har brukt 133 millioner kroner på klinikk hvor barn behandles for Downs: – Spinnvilt

Barna er for passive og krabber for lite

I over 20 år har anslagsvis 100 til 150 barn årlig blitt sendt til det amerikanske behandlingssenteret Family Hope Center i delstaten Pennsylvania. Senteret markedsfører seg som alternativ behandling for barn med tunge diagnoser som autisme, cerebral parese, Downs syndrom og epilepsi (kilde: Nettavisen).

Ved klinikken jobbes det etter en teori om at barn får disse tilstandene fordi de ikke krabber nok (!), og ikke er fysisk aktive nok som små. Dette skal ifølge dem ha som konsekvens at hjernen ikke gror og lærer seg å snakke ordentlig. Behandlingen som igangsettes er et program bestående av mye fysisk aktivitet, streng diett og stramme rutiner. Treningsopplegget de små barna presses gjennom beskrives som et regime.

Negative erfaringer og ettervirkninger

Det finnes ingen, absolutt ingen, medisinsk forskning som kan bekrefte at en slik «behandling» har noen som helst effekt eller virkning - annet enn det man må anta å være negative erfaringer og ettervirkninger for barna.

Les også: Hva ville jeg gjort om en ung homofil kom til meg og fortalte at han eller hun ville slutte å være homo?

Det mest oppsiktsvekkende er ikke at fortvilte foreldre søker hjelp og svar innen alternativbransjen. Det absolutt mest oppsiktsvekkende, sjokkerende og provoserende er at den norske stat betaler for grusomhetene. Jeg kan ikke annet enn å kategorisere dette som statsstøttet svindel og ikke minst barnemishandling.

Norge tar regningen

Helseminister Bent Høie (H) mener på sin side at norsk helsevesen skal sikre foreldrenes valgfrihet. Skal det virkelig være opp til foreldrene, som jeg kan ha full forståelse for at ønsker å prøve uortodokse metoder og kan falle for lovnader om helbredelse av sitt barn, å luke ut svindlerne?

Les også: Norge brukte 1707 milliarder kroner i 2018 - dette gikk pengene til

Hva foreldre, eller voksne mennesker for øvrig, velger av alternativ behandling på seg selv er en ting. Når de derimot overfører sin overtro, og lar den gå utover sine barn, er det statens oppgave å veilede i riktig retning.

- Nei, små barn skal ikke ...

Det er i hvert fall ikke statens oppgave og betale for kvakksalveriet.

Nei, små barn skal ikke utsettes for smertefulle alternative behandlinger uten noe som helst medisinsk belegg.

Nei, små barn skal ikke tvinges gjennom harde treningsregimer for å «bli friske» fra tilstander de ikke kan bli friske fra.

Nei, foreldre står ikke fritt til å velge hva enn de ønsker for sine barn - all den tid det tidvis tas valg som kan være direkte skadelig for barnet.