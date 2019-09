Statsviter mener Skei Grande snart er ferdig som partileder

Statsviter Svein Erik Tuastad mener Skei Grande kan være ferdig som partileder innen året er omme.

Et svakt valgresultat til tross, så akter Trine Skei Grande å fortsette som partileder. Det bekreftet hun blant annet under partilederdebatten natt til tirsdag.

Men tirsdag skriver Dagbladet at statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror det er klart for et lederskifte i partiet innen 2020.

- Jeg regner det som ganske sannsynlig at Venstre får et lederskifte innen neste år. Det likner litt på logikken man kan bruke om fotballag. Hvis du taper ti kamper etter hverandre, blir det en diskusjon om manageren, og Venstre er der, sier Tuastad til Dagbladet.

Per nå er det ingen opplagt etterfølger, sier han.

- I de andre partiene er det ikke sikkert at partilederen har et selvstendig ansvar for tilbakegangen, mens i Venstre er det ikke like opplagt. Der kan det være at det har noe med partilederen å gjøre også, sier han til Dagbladet.

Til VG sier også partiets ordførerkandidater Børre Børresen i Tana og Leif Eggen i Stjørdal at tiden er inne for et skifte av partiledelsen.

– Det er en tid for alt. Tiden er inne for å skifte hele partiledelsen, og det bør skje i god tid før stortingsvalget, på Venstre-landsmøtet neste år, sier Børresen til VG og legger til at Skei Grande har sørget for god rekruttering bak seg.

Leif Eggen skryter av sin partileder overfor avisen, men mener at for å komme mer på offensiven trenger partiet en ny leder. En god kandidat for å ta over er ifølge ham Abid Raja, mens Børresen peker på flere gode kandidater.