Statuen av Melania Trump ble satt opp i fjor - nå har den blitt satt fyr på

Statuen av USAs førstedame har blitt satt fyr på, et drøyt år etter at den ble satt opp.

Det var blandede reaksjoner da en statue av Melania Trump ble avduket i hennes egen hjemby, Sevnica i Slovenia i fjor.

Kunstverket ble skåret ut med motorsag av kunstneren Ales Zupecv, og skal portrettere førstedamen da Donald Trump tiltrådte som president. Det er en annen kunstner, Brad Downley som står bak kunstverket.

Satt fyr på

Nå er derimot statuen blitt tatt ned, etter at den ble satt fyr på 4. juli i år, det melder BBC. Det er kunsteren bak, Downley som hevder dette.

I FLAMMER: Statuen av Melania Trump skal ha blitt satt fyr på 4. juli. Foto: Skjermdup/ Twitter

Han uttaler blant annet at statuen ble både ødelagt og svart av aske som følge av flammene, og at han ba om at den ble tatt ned.

Les også: Blandede reaksjoner på Melania Trump-statue: - En smurf

Videre sier kunsteren at han ønsker å vite hvem det var som utførte ugjerningen. Politiet har uttalt til Reuters at de etterforsker saken.

Det var i juli i 2019 at statuen ble satt opp, som viser Melania Trump vinkende i en blå kjole.

Blandede reaksjoner

Kunstverket skapte blandede reaksjoner, der noen blant annet uttalte at det så ut som en smurf.

- Det ser ikke ut som Melania. Det er en Smurfette. Det er en skam, uttalte en til ITV News.

- Om monumentet var ment å være en parodi så har kunstneren fått det til, uttalte arkitektstudenten Nika, som selv bor i byen, til AFP.

Statuen mottok ikke bare negative tilbakemeldinger. En dame fra Rožno, nær Sevnica, mente derimot at statuen var en god idé.

- Melania er en slovensk helt. Hun klatret helt til topps i USA, sa hun.

Les også: Flagg tilgriset med olje provoserer: - Fullt lovlig

Les også: Nye påstander om Melania Trump i ny bok