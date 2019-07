Stavanger Frp reagerer på muslimsk råds forespørsel

Et muslimsk råd vil at en plate laget for en fredsprisvinner, som deler profeten Muhammads navn, fjernes fra bakken i Stavanger. Reaksjonene har ikke uteblitt.

Leder Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp sier til Rogalands Avis at forespørselen fra Islamsk Fellesråd Rogaland er et krenkelseshysteri. – Vi kan ikke ta hensyn til alle krenkelser og hver gang noen føler seg støtt, sier han. Fredsprisvinner Muhammad Yunus hylles med en bronseplate i Stavanger sentrum. Talsperson Summer Ejaz i rådet sa torsdag til Rogalands Avis at det er problematisk at navnet til personen mange muslimer setter høyt, kan tråkkes på i Stavanger sentrum. Religionshistoriker og islamekspert Kari Vogt mener uttalelsene fra Muslimsk Fellesråd er særegne, og er sikker på at dette ikke er en gjengs oppfatning hos alle muslimer. Hun beskriver rådets utspill som overdrevent og søkt. – Ytterst få vil tenke at profeten Muhammad tråkkes på, og dermed la seg krenke av dette, sier hun. I Stavanger sentrum finnes det også kunstinstallasjoner av andre fredsprisvinnere som Desmond Tutu, Dalai Lama og Al Gore. (©NTB) Les også Muslimsk råd reagerer på plate med profetens navn i Stavanger