Stefan (37) frastjålet fotoutstyr for 100.000

– Hele livet mitt er tatt fra meg, sier den fortvilte amerikaneren.

(Bergensavisen): Stefan Raduta (37) fra New York kom til Bergen for å fotografere under svart metall-festivalen «Beyond the Gates», som starter torsdag på USF Verftet.

Sist helg hadde musikk- og fotoentusiasten vært på «Midgardsblot» i Borre, der han fanget hundrevis av spektakulære motiv.

– Hele livet mitt er på minnekortene i kameraene mine, sier Raduta til BA.

Robbet i løpet av minutter

Men alle bildene og alt utstyret han hadde med seg fra USA er nå borte, etter at han ble robbet på Florida bybanestopp mandag kveld.

– Jeg sto på holdeplassen og ventet på en kamerat som skulle hente meg med bil. Jeg hadde med meg kameravesken og en koffert. Etter flere timer på reise, måtte jeg tisse og gikk ut i noen busker like ved bybanestoppet. Jeg var bare borte et par minutter, men da jeg kom tilbake var kameravesken borte, forteller han, mens tårene presser på.

– Jeg har vært i Bergen 15 ganger tidligere og har alltid tenkt at dette er et trygt sted. Og så er det noen som bare plukker opp vesken med hele livet mitt og forsvinner.

I fotovesken hadde han to kameraer, fire kameralinser og mye datautstyr. Til sammen er utstyret verdt minst 100.000 kroner.

– Men verdien på utstyret er ikke det viktigste. Det er alt arbeidet som ligger i den kameravesken, tusenvis av bilder, minner - hele livet mitt.

Kjøpte klær

Og som ikke det er nok, også det amerikanske passet hans og to bankkort lå i vesken. Nå må Raduta ta toget til Oslo for å skaffe nye reisedokumenter.

– Heldigvis har jeg fortsatt mobiltelefonen og et kredittkort. Jeg reiser til den amerikanske ambassaden i Oslo i morgen for å få det jeg trenger for å reise hjem igjen til USA.

I mellomtiden har han holdt tett kontakt med politiet i Bergen. For tyven har allerede rukket å være særdeles aktiv med bankkortene hans.

– De har vært inne på nettbutikken Zalando og kjøpt klær tre ganger. I tillegg har de gjort to andre kjøp med kortene mine, sier Raduta og viser fram kontoaktiviteten der det kommer fram at det er kjøpt klær for flere hundre amerikanske dollar.

Ingen tid å miste

Politiet har sikret seg overvåkningsbilder fra Florida bybanestopp, men har ennå ikke hentet dem fra Skyss. Trolig blir de hentet senere i uken. Det frustrerer Raduta, som føler at det haster. For det han frykter mest er at utstyret hans med alle bildene vil bli solgt, og alt arbeidet går tapt for alltid.

– For tyven betyr ikke kameraene mine noen ting. Det er bare en vare han kan selge. Men det er fortsatt ikke for sent å gjøre det som er rett. Han kan returnere tingene mine, og da vil jeg ikke gå videre med saken. Jeg vil bare ha minnene og livet mitt tilbake.

Politibetjent Frederik Skar hos Vest politidistrikt bekrefter at de har mottatt anmeldelsen fra Raduta, men ønsker ikke å kommentere ytterligere.

– Vi jobber med saken, sier en ordknapp Skar.

Detektivarbeid

Svært musikkinteresserte Raduta reiser på musikkfestivaler verden rundt. På frivillig basis leverer han jevnlig artikler med bilder til amerikanske musikknettsteder. Men til daglig jobber han i restaurantbransjen, og betaler for alle reisene og utstyret av egen lomme.

Han har ikke tenkt å gå glipp av helgens «Beyond the Gates».

– Flere har tilbudt meg å låne fotoutstyr av dem, så forhåpentlig kan jeg ta bilder likevel. Men det spørs om jeg orker det, for jeg er helt knust.

Fram til festivalen planlegger han å lete hele byen over etter kameravesken sin. Han har allerede sendt en liste over tyvegodset til fotobutikkene i hele Bergen, og nå skal han kontakte alle bruktbutikkene.

– Det jeg frastjålet er to Nikon D819 kameraer, en Nikon 14-24 mm f2.8 linse, en Nikon 80-200mm f2.8 linse, en Nikon 24-70mm f2.8 linse, en Nikon 35mm f1.4 linse, en Apple MacBookPro 15, en lærremse, flere minnekort og ladere, og to bærbare harddisker.

Og den aller største ulykken; han hadde ikke forsikring.

Les mer fra Bergensavisen her

Mest sett siste uken