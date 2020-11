Stefan Löfven til det svenske folk: – Faren øker

Löfven holder tale til folket om koronasituasjonen i landet.

– I kveld vil jeg si noen ord som jeg vil at dere bærer med dere inn i vintermørket. I løpet av dette året har verden blitt forandret foran øynene våre.

Slik begynte Sveriges statsminister Stefan Löfven sin en ekstraordinære tale til folket.

En slik tale til folket har bare skjedd tre ganger tidligere i svensk historie, melder NRK.

– Og i kveld, sent i november året 2020 er det tydelig at det kommer til å drøye før vi kan vende tilbake til det normale. Derfor kommer jeg nok en gang til å be dere om noe veldig vanskelig, men helt nødvendig, sa Löfven.

Han oppfordrer folk til å avlyse eller utsette all aktivitet som ikke er nødvendig.

– Menneskers helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker. Stadig flere smittes, stadig flere intensivplasser brukes til å pleie veldig syke covid-pasienter, stadig flere dør.

– Situasjonen er ikke håpløs. Sverige blir satt på en prøve, ja, men Sverige vil stå på.

Han minner også om at over 6.000 personer har dødd med koronasmitte i Sverige:

– Det vi som land gjør feil nå, kommer vi til å måtte lide for siden. Det vi gjør rett nå, vil vi få glede av senere. Det vi gjør nå vil påvirke hvordan lusia- og julefeiringen vil se ut. Hvem som fortsatt kommer til å være med oss til jul. Det kan lyde hardt og brutalt, men det er akkurat så hard og brutal virkeligheten er, sier Löfven.

Reklame 12 kupp du gjør på Black Week-salget hos Fjellsport