Steinet kona og sønnen til døde - skal få 300.000 i statlig støtte

Etter å ha steinet ihjel sønnen og kona har Hussein Abbas fremdeles krav på hjemsendingsstøtte fra danske myndigheter.

Tidligere i år ble 26 år gamle Huda Ali Ahmad og hennes åtte år gamle sønn, Azad, brutalt drept i Syria. De to kom til Danmark i 2015, og bodde i Langeskov på øya Fyn i Danmark. Ahmad utdannet seg til å bli frisør i Odense og hadde et bredt nettverk i Danmark. I tillegg til Assad hadde hun to yngre barn.

Hussein Abbas, som skal være i starten av 50-årene, ble anholdt i Syria. Han skal være Hudas mann, og han skal ha steinet ihjel de to i Syria. Det skriver blant andre B.T.dk og Kristeligt Dagblad.

Har krav på pengestøtte

Nå kommer det også frem at til tross for at Abbas har innrømmet drapene, og dermed kan bli dømt for dobbeltmord, så har han krav på å få utbetalt til sammen 300.000 norske kroner av den danske stat.

Det var Rights.no som først omtalte saken i Norge.

I fjor søkte Abbas om såkalt hjemsendingsstøtte fra Nyborg kommune, der han hadde bosatt seg, ifølge avisen. Det fikk han, og ni dager før mordene fikk han utbetalt 100.000 danske kroner - omkring 150.000 norske - av den danske stat. Til tross for at han i etterkant av dette skal ha brutalt drept kona og sønnen, så skal omkring 13. februar 2021, få utbetalt andre halvdel av støtten - også om han blir dømt for dobbeltmord, ifølge avisen Kristeligt Dagblad.

Hjemsendingsstøtte er en ordning der flyktninger kan motta støtte av staten om de velger å flytte permanent tilbake til hjemland eller tidligere oppholdsland. Ifølge avisen er eneste mulighet for å holde tilbake pengene, eller be om tilbakebetaling av pengene, om vedkommende igjen bosetter seg i Danmark innen ett år. Altså har Abbas krav på pengene fra staten, og han kan velge å komme tilbake til Danmark senere om han løslates i Syria, skriver avisen.

Advarer mot å endre loven

Pengene Abbas har mottatt, skal ifølge avisen gå til ting som pass, flybilletter, transportomkostninger og medsiner. Den andre halvdelen av pengene får han når han har vært i Syria i ett år. Han sitter i dag varetektsfengslet i Syria, ifølge Kristeligt Dagblad.

- Departementet kan opplyse at det at en utlending tiltales eller straffes for kriminalitet i hjemlandet etter å ha mottatt repatrieringsstøtte ikke er regulert i den danske hjemsendingsloven, skriver det danske utlendings- og integrasjonsdepartementet, ifølge avisen.

Hjemmsendingsloven administreres av Dansk Flyktninghjelp sammen med kommunene og utlendingsmyndighetene. Sjef ved asylavdelingen i dansk flyktninghjelp kaller saken høyst uvanlig og advarer mot å endre loven.

- Hvis man på grunn av denne saken alene vil føre et større tilsyn, så skal man vite hva man vil bruke informasjonen man samler inn til og hvilke handlinger som skal ha konsekvenser. I tillegg må man vurdere hvor mange ressurser man skal bruke på større tilsyn, sier hun til Kristeligt Dagblad.

Utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye sier imidlertid til avisen at loven må endres.

- Nå er ikke jeg dommer i Syria, og jeg kan ikke gjøre meg selv til dommer i den konkrete saken. Men hvis det virkelig gjør det (at han er dømt for drap, journ. anm) så er reglene helt uholdbare.

