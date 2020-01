Steinras på E18 - veien delvis stengt

Det har gått et steinras i nordgående kjøreretning på E18 ved Undrumsdal nord for Tønsberg.

– Det ligger flere steiner i veibanen, forteller Tønsbergs Blads journalist klokken 20.46, kort tid etter at raset var gått.

Ifølge meldinger politiet har fått er det noe størrelse på steinene som ligger på veiskulderen.

– Én av steinene skal være ca 1 kubikkmeter stor. Det ligger også noe småstein utover veibanen, sier operasjonsleder Arild Alfheim.

Motorveien har blitt stengt i nordgående retning som følge av raset.

– Vi venter på at fagfolk skal gjøre en vurdering, før veien kan åpnes igjen, sier Alfheim.

Nordgående kjøreretning er stengt mellom Gullikrysset og Undrumsdalskrysset. Veitrafikksentralen har skiltet omkjøring på stedet.

Vegvesenet holder veien stengt frem til i morgen formiddag i første omgang:

Det er bare noen uker siden det sist var steinras på E18. Et stort ras gikk over nordgående kjøreretning sør for Bommestad i Larvik på kvelden den 13. desember. Veien ble stengt i flere dager som følge av hendelsen. Ingen personer ble skadet i raset.