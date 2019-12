Stem på Årets navn i Nettavisen

Her finner du alle kandidatene til Årets navn i Nettavisen. Stem her.

Nå er det opp til Nettavisens lesere å avgjøre hvem som skal bli Årets navn. Avstemning avsluttes ved midnatt på julaften (natt til 1. juledag). Vinneren av Årets navn blir presentert nyttårsaften. Kandidatene er:

Kandidat 1: Muhammad Rafiq (65) og Muhammad Iqbal Javed (76)

Juryen skriver: Overfor ekstrem fare, utviste de to et stort heltemot, og stoppet en terrorhandling som fort kunne ha utviklet seg til noe langt større. Philip Manshaus har erkjent at han drepte sin søster før han gikk til angrep i Al-Noor moskeen i Bærum i august. Takket være Iqbal og Rafiq, ble ingen drept der. I mars 2019, så vi hvordan det kunne ha gått, da en terrorist slo til mot Al-Noor moskeen i Christcurch på New Zealand og drepte 50 personer og såret ytterligere 50.

Kandidat 2: Sofie Bakkemyr



Juryen skriver: Å snakke en mediegigant som VG midt imot, krever stort mot. For Sofie hadde det utvilsomt vært mer behagelig å forbli i kulissene av Giske-saken. Heldigvis for Giske og journalistikken, ville ikke Sofie at uretten skulle bli stående, og sa derfor høyt og tydelig ifra om at hun var feilsitert av avisen. Sofie-saken førte til selvransakelse i media generelt og i VG spesielt.

Kandidat 3: Klimastreikerne

Juryen skriver: Denne kandidaten er egentlig de mange tusen barn og unge i hele Norge, som streiket for å brøle høylytte protester mot mangel på tiltak for å redde Jorden fra klimaforandringer. I Norge ble 2019, ifølge Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), det året da nordmenn begynte å bli mer åpne for å redusere eget forbruk for å redde klimaet. Vi tror at klimastreikene er en viktig årsak til dette vannskille.

Kandidat 4: Trygve Slagsvold Vedum

Juryen skriver: Du kan mene hva du vil om politikken til Senterpartiet. Uansett har partileder Trygve Slagsvold Vedum solgt den inn til folket på en forbilledlig måte, og gjort bondepartiet til et parti for folk flest. I stortingsvalget 2017 fikk Sp 10,3 prosent av stemmene. I kommunevalget i 2019 partiet 14,4 prosent. Det var partiets beste kommunevalg i historien. I november så Senterpartiet 20 tallet i Nettavisens måling, og mye tyder på at partilederen vil sette sitt preg også på 2020.

