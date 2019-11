Stengte Bodø Lufthavn etter melding om drone

Bodø lufthavn var tirsdag stengt på grunn av at en drone var observert.

(AN.no): Tirsdag ettermiddag mottar Avisa Nordland tips om at Bodø Lufthavn er stengt etter at en drone skal være observert.

- Vi har fått melding om en observert drone, og vi er på vei til stedet for å undersøke, forteller operasjonsleder Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt.

Klokken 17.38 skriver politiet på Twitter at luftrommet igjen er åpnet for trafikk.

For omtrent to uker siden ble også rullebanen i Bodø stengt da en drone ble observert over terminalbygningen.

Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte påstandene på dette tidspunktet.

På Flightradar24.com kan man observere to SAS-fly som skulle til Bodø, har gått videre. Dette gjelder SK4116 fra Oslo, og SK4581 fra Tromsø. I tillegg er flere Widerøe-fly rammet av stengt lufthavn. Widerøes fly fra Stokmarknes ligger ute ved Bliksvær og venter. Flyet fra Brønnøysund ligger utenfor Sandhornøy og sirkler.