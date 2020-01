Stengte broer og fare for løse gjenstander på grunn av kraftig vind flere steder

Det blåser kraftig flere steder i landet, og politiet er oppgitt over at flere ignorerer klare advarsler.

- Mye vind for tiden. Vi har ute flere gule farevarsler som gjelder fredag. Fest løse gjenstander, og sjekk veimeldinger før du kjører over fjellet, skriver Meteorologisk institutt like før klokken 11.00.

Det er spesielt områdene Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Agder og fjellet i Sør-Norge som er utsatt for kraftige vindkast.

- Kjører likevel

Flere steder i landet ber derfor politiet om at folk er varsomme ved å sikre løse gjenstander, men også respektere at folk ikke kjører over broer som er stengt. Ifølge flere politidistrikt er det likevel flere som ikke bryr seg.

- Bremanger. Rugsundbrua. Broa er stengt på grunn av sterk vind. Det kommer meldinger om at en del ikke respekterer stengingen og kjører likevel, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 11.00 følger politiet opp med en klar oppfordring til bilistene etter orkanvind i området.

- Vegtrafikksentralen melder at det er vindkast opp i 37m/s på broa og middelvind på 29m/s. Broa er stengt med skilt og rødlys. Politiet ber om at stengingen blir respektert.

– Fra fredag morgen vil det være nord-vestlig stiv kuling på kysten. Utover dagen dreier det mer vestlig. Vinden vil øke på, så fra i morgen ettermiddag venter vi vestlig stiv kuling, og om kvelden det være sterk kuling, og muligens en liten storm.

- Det vil være en økning av vind utover hele fredagen, sier Tone Christin Taule, vakthavende meteorolog på Vestlandet, til Haugesunds Avis (krever pluss-abonnement).

Farlig med løse gjenstander

Politiet i Vest har hatt hendene fulle siden torsdag morgen med å rykke ut til steder med løse gjenstander.

- Måløy. 09.10. Meldt om at det er fare for at et tak skal blåse av et bygg i Sjøgata. Brannvesen er på stedet. Politiet er på vei.

I Nordfjord er vinden såpass sterk at politiet frykter for sikkerheten, hvis ikke folk sikrer løse gjenstander.

Vegtrafikksentralen vest skriver på Twitter at disse broene er stengt for øyeblikket.

Snøskredfare i Nord-Norge

Nordover er ikke vinden så sterk, men det meldes om stor fare for snøskred. Fokksnø med dårlig binding mellom lagene og våt snø med opphopning av vann på grunn av mildværet gjør at det er utstedt varsel i faregrad fire (rød) og i faregrad tre (oransje) fra NVE.

E6 over Kvænangsfjellet ble natt til torsdag stengt på grunn av fare for ras. Veitrafikksentralen opplyser at veien ikke blir åpnet i dag, skriver Nordlys.

Snøskredene kan både utløses naturlig og ved at personer beveger seg i utsatte områder. Folk på tur bes om å holde seg unna terreng brattere enn 30 garder.

Farevarslene gjelder både i Troms, deler av Finnmark, i Ofoten og på Helgelandskysten, samt på Sunnmøre og i Hardanger og på Voss.