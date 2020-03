Stengte forreste dørene på bussene

Det er ikke lenger mulig å bruke de forreste dørene på bussene i Oslo-området.

Alle Ruters busser har nå stengt de forreste dørene, og satt opp sperrebånd slik at passasjerer ikke skal bruke de to forreste seteradene.

I tillegg blir dørene nå åpnet av sjåførene, slik at passasjerer skal slippe å trykke på åpen-knappen ved holdeplassene.

Det er heller ikke mulig å kjøpe billett ombord i bussene.

- Vi gjør alt dette for å hindre for å redusere smittespredning, sier kommunikasjonrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter til Nettavisen.

Johansen sier at busstrafikken går som normalt, samtidig som antall passasjerer har falt kraftig. Det betyr at det nå er god plass på bussene, slik at folk skal slippe å sitte tett. Dermed reduseres smitterisiko.

Tidligere denne uken stengte også Sporveien første dør på trikkene. Samtidig med disse tiltakene, har renholdet økt kraftig både på tog, buss og trikk.

Her er generelle reiseråd for kollektivtrafikken: