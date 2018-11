Stenseng sier det tøffe året har gjort Ap mer ydmykt

Arbeiderpartiets annus horribilis har gjort partiet mer ydmykt, mener partisekretær Kjersti Stenseng. Hun lover fagbevegelsen at hun har en plan ut av uføret.

Under vignetten «Har det snudd nå?» fortalte Stenseng ærlig om det siste vonde året for Arbeiderpartiet, da hun gjestet LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag.

Etter et sviende valgnederlag, titusener av tapte velgere, Giske-saken og oppslag etter oppslag om interne stridigheter innad i ledelsen og mellom ulike fraksjoner i partier, mener Stenseng at skuta nå er i ferd med å snu for partiet.

– Det har vært mye selvransakelse og evaluering for å lære av hva som gikk galt og hva vi kan gjøre bedre. Det er kanskje ikke alle som forbinder Ap med å være ydmykt, men jeg vil si at det har vært et ydmykt parti som har jobbet det siste året, sa Stenseng fra talerstolen.

Har en plan

– Jeg skal glatt innrømme at det har vært et hardt år. Men jeg er glad jeg i dag kan smile igjen og si at nå går det bedre, la partisekretæren til.

Hun viste til stødig oppgang på meningsmålingene og økt oppslutning blant fagorganiserte etter sommeren, og fortalte at det har gitt økt motivasjon og energi i hele partibevegelsen.

Nå har hun også planen klar for hvordan Ap skal unngå nye nederlag i kommune- og fylkestingsvalget til høsten og i stortingsvalget i 2021.

Stikkordene er omfattende skoleringsvirksomhet, organisatorisk fornyelse og ny og tydeligere politikk på områder der partiet har blitt oppfattet som defensive og utydelige, som innvandring, arbeidsliv og distriktspolitikk.

KrFs valg gir muligheter

– Mens alle har vært opptatt av KrF i høst, har vi brukt tida på å sette planen som skal løfte oss, ut i livet, sa hun.

Stenseng beklaget at KrF har valgt å gå til høyresiden i norsk politikk. Hun mener samtidig at det gir nye muligheter for Ap.

– Norsk politikk vil bli mer todelt, med tydeligere blokker. Og da vil Arbeiderpartiet gå i bresjen for å lede en rødgrønn opposisjon til dagens regjering, sa hun.

