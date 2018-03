Stephen Hawking bisatt i Cambridge

Familie, venner og kollegaer tok lørdag et siste farvel med den verdensberømte fysikeren Stephen Hawking, som døde 14. mars, 76 år gammel.

Bisettelsen fant sted i Cambridge, der Hawking tilbrakte mesteparten av sitt liv. Selv om fysikeren var en svoren ateist, valgte barna Lucy, Robert og Tim å holde minnestunden i St. Mary the Great-kirken.

– Vår fars liv og arbeid betød mye for så mange, både religiøse og ikke-religiøse. Seremonien vil derfor være både inkluderende og tradisjonell og reflektere bredden og mangfoldet ved hans liv, sa barna i en felles uttalelse før bisettelsen.

Blant gjestene i bisettelse var den britiske skuespilleren Eddie Redmayne, som spilte Hawking i filmen «The Theory of Everything» i 2014

Siden dødsfallet ble kjent, har det strømmet inn hyllester fra hele verden, blant annet fra dronning Elizabeth og den amerikanske romfartsadministrasjonen NASA.

Lenket til rullestol

Hawking ble som 21-åring diagnostisert med den uhelbredelige nevromotoriske sykdommen ALS, som førte til stadig mer omfattende lammelser. Han antas å være blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.

Til tross for sykdommen arbeidet han utrettelig med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han ga også ut mange populærvitenskapelige bøker og mottok en rekke priser.

Han var særlig kjent for sine arbeider med å bevise at universets svarte hull også utstråler energi, og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken. Han ble for alvor verdensberømt med boken «A Brief History of Time», som kom ut i 1988.

Newton og Darwin

Urnen med Hawkings aske skal nedsettes nær gravene til Isaac Newton og Charles Darwin i Westminster Abbey i London i juni.

– Det er helt på sin plass at professor Stephen Hawking blir begravet nær de fremtredende forskerne, sier domprost John Hall i Westminster.

Isaac Newton ble begravet i det kongelige kapellet i 1727. Charles Darwin ble begravet ved siden av ham i 1882. Hawking vil begraves nær de to forskerne under en gudstjeneste senere i år.

(©NTB)

Mest sett siste uken