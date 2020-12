Stephen vil utsette nyttårsfeiringen i ti minutter – ett minutt for hver av de savnede

– Vi er ikke en større region enn at de aller fleste har venner og kjente i området som kan være berørt. Han får støtte fra ordførere på hele Romerike.

(Romerikes Blad) – Tanken slo meg da jeg var ute på en løpetur tidligere i formiddag. Jeg vet ikke hvor det kom fra, men det dukket bare opp i hodet mitt.

Det sier Stephen Meinich-Bache, gruppeleder for Venstre i Rælingen og administrerende direktør i hotellkjeden Classic Norway Hotels til Romerikes Blad torsdag ettermiddag.

Han har nå tatt initiativet til å utsette nyttårsfeiringen med ti minutter – ett minutt for hver av de savnede etter skredet i Gjerdrum.

– Vi gleder oss alle til å gå inn i 2021, men å utsette inngangen på det nye året i noen minutter, av dyp respekt for de mulige ofrene og pårørende synes jeg vi skal ta oss tid til.

– Hvordan går dette inn på deg?

– Det kommer som et sjokk – og uventet. Det skjer i et år som har vært ekstremt for oss alle. Vi er ikke en større region enn at de aller fleste har venner og kjente i området som kan være berørt.

– Hyggelig å høre

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) er selvfølgelig sterkt preget av katastrofen i kommunen, men setter pris på omtanken.

– Det er en veldig fin tanke. At noen faktisk har tenkt slikt er veldig hyggelig å høre. Vi er selvfølgelig med på alle slike ting. Jeg hørte det først nå, men som sagt jeg synes det er et hyggelig initiativ.

Meinich-Bache forklarer nærmere hvorfor han har tok initativet:

– Man har gledet seg til å gå inn i et nytt år. Det har svunnet hen. Så synes jeg tross alt at man skal markere slutten på et år. Vi skal inn i noe nytt og få en ny start, men jeg kjenner skikkelig på dette. Det er oppriktig trist og jeg har den dypeste medfølelse med dem som har berørt. Dette må være beinhardt, fortsetter initativtageren.

Altså:

– Vi utsetter feiringen. Vi tenker litt ekstra når klokka passerer midnatt og reflekterer og står sammen om å sende noen ekstra varme tanker til de som er berørt.

Tror at alle bryr seg

Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik, synes det er fint å vite at det er flere som ønsker å vise medfølelse for alle de berørte.

– Jeg har registrert at det er mange som har kommet med forskjellige planer for å vise sympati, men på hvilken måte det gjøres får man vurdere selv.

Personlig har Vik ikke kjøpt raketter i år.

– Det pleier jeg å synes er fryktelig morsomt, men i år ønsker jeg å la være.

Samtidig ønsker han ikke å kritisere dem som skyter opp fyrverkeri.

– Selv om noen sender opp fyrverkeri betyr ikke det at de ikke bryr seg. Det tror jeg absolutt alle gjør.

– Kan være en fin måte å markere hendelsen på

Ordfører i Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher, støtter forslaget til Meinich-Bache.

– Umiddelbart tenker jeg at det ikke er en dårlig idé. En slags ti minutters stillhet for de savnede, et minutt for hver av de savnede, kan være en fin måte å markere hendelsen på.

Selv blir det en meget rolig feiring for ullsokningen.

– Det hadde det blitt uansett med tanke på den smittesituasjonen vi står oppi, så for min del blir det kun en rolig kveld sammen med den nærmeste familien. Fyrverkeri pleier jeg heller aldri å kjøpe.

Schumacher beskriver samtidig situasjonen som uvirkelig.

– Det er utrolig vondt å tenke på. Ullensaker som kommune gjør det de kan for å bistå Gjerdrum. Det kommer vi til å fortsette med i tiden som kommer. Samtidig er det viktig få sagt at Gjerdrum allerede gjør en enormt god jobb.

Ber innbyggere vise hensyn

Fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli, tenker at markeringen er av flere måter man kan vise sin medfølelse på.

– Akkurat hvordan man markerer den store katastrofen må bli opp til hver enkelt innbygger.

Han ber likevel alle å vise hensyn under nyttårsfeiringen.

– Det er ikke forbudt med fyrverkeri, men av hensyn til alle de som er berørt av katastrofen henstiller jeg våre innbyggere til å vise hensyn ved bruk av fyrverkeri på nyttårsaften, sier Solli.

Stiller med psykolog

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, sier følgende om initiativet:

– Som ordfører er det ikke så mye jeg får gjort med dette på kort varsel, men jeg synes at det er en fin tanke.

– Hvordan vil kvelden bli for din del?

– Vi pleier uansett ikke å sende opp fyrverkeri, men det er klart at det som har skjedd, er med meg i tankene mine. Jeg har fulgt med på redningsarbeidet i Gjerdrum de to siste dagene og kommer til å følge med også i tiden som kommer. Dette gjør sterkt inntrykk.

Lørenskog kommune hadde torsdag morgen et beredskapsmøte og står også klare til å bidra.

– Vi vil ha psykolog tilgjengelig for de evakuerte på Olavsgaard natt til fredag. Skulle det være ønskelig har vi også flere personer som står klare.

– Vil prege hele Norge

Ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg, har ingen kommentar til markeringen, men tror at skredet vil prege nyttårsfeiring for veldig mange.

– Dette raset vil prege hele Norge i lang tid fremover. Jeg både tror og håper at de aller fleste vil ha en rolig kveld.

Selv skal ordføreren tilbringe kvelden med sine aller nærmeste. Han sender også sine tanker til kollega og Gjerdrum-ordfører Anders Østensen.

– Det nok mange som tenker på både han og alle de andre i kommunen, men det er viktig at han nå får bruke tiden på de oppgavene han står oppi.

– Jeg sitter med en tomhetsfølelse

Ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika, er ikke kjent med initiativet når RB tar kontakt, men støtter forslaget.

– Det er en fin anledning til å vise omsorg og omtanke, både for dem som er savnet og de pårørende. Det som har skjedd er forferdelig tragisk.

Vika sier samtidig at han føler seg maktesløs etter det som har skjedd.

– Jeg sitter med en tomhetsfølelse. Det har jeg gjort helt siden onsdag morgen.

Eidsvoll kommune vil bistå Gjerdrum fortløpende ved behov.

– En hel bygd er snudd på hodet

Ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzhau, mener at markeringen er en fin gest for å vise respekt for dem som er berørt.

– En hel bygd er snudd på hodet. Det som har skjedd vil få konsekvenser i lang tid framover.

Samtidig har han ikke gitt opp håpet om å finne overlevende.

– Vi holder pusten og håper så klart at det går bra. Hurdal har også gitt beskjed om de er tilgjengelige til å bidra ved behov.

– Det blir rett og slett ingen feiring

Ordfører i Nannestad, Hans Thue, er sterkt preget av raset. Han bor akkurat på grensa til Gjerdum og kan se ned på Ask sentrum fra hjemmet sitt.

– Personlig vil jeg gå inn i det nye året i aldeles stillhet. Det blir rett og slett ingen feiring.

– Hva tenker du om initiativet til Meinich-Bache?

– Det vært utrolig mange som har kommet med en rekke initiativ. Alt fra markeringer på sosiale medier, til ulike innsamlingsaksjoner. Det er kjempefint å se alle som vil bidra. Akkurat det å gå inn i det nye året med ti minutters stillhet tror jeg kan gjøre godt for svært mange.

Vil dempe feiringen

Ordfører i Aurskog-Høland, Gudbrand Kvaal, støtter forslaget.

– Jeg synes alle initiativ som gjør at vi minnes en slik for ulykke er positivt. Samtidig vet jeg ikke hvor lett det er å få formidlet et slikt budskap på så kort tid. Det er likevel viktig med en markering når den tragiske hendelsen har skjedd.

– Hva tenker du om bruk av fyrverkeri i kveld?

– Fyrverkeri er noe vi gjør for å feire og slik som situasjonen er nå, mener jeg at det er viktig å dempe feiringen.

– Veldig fint

Ordfører i Nes, Grete Irene Sjøli, støtter også forslaget til Meinich-Bache.

– Det er veldig fint at hver enkelt person tenker over alternativer til å markere det som har skjedd. Det er en tragisk hendelse og mange tanker som går til de som er rammet.

Sjøli vil personlig ikke fyre opp fyrverkeri i løpet av kveldene.

– Nyttårsaften er i utgangspunktet en festdag, men det blir det ikke i år.

Ordførerne får også støtte fra sjefredaktør i Romerikes Blad, Lars Lier.

– Jeg synes at det er en verdig måte å markere den tragiske hendelsen på.

Flere vurderer fakler og stjerneskudd

Forslaget til Meinich-Bache er ikke det eneste som har blitt lagt fram som en slags oppfordring for å markere tragedien.

På sosiale medier har flere mennesker gått ut og oppfordret befolkningen på Romerike til å ikke skyte opp fyrverkeri, men heller tenne fakler og stjerneskudd.

– Det får være opp til den enkelte hvordan man ønsker å markere tragedien, men jeg håper at jeg kan få med hele distriktet på å utsette nyttårsmarkeringen. Det er noe jeg også vil oppfordre venner og andre kjente til, avslutter Meinich-Bache.

